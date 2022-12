Joburg Open Scores

Friday At Houghton GC Johannesburg Purse: $18.2 million Yardage: 7,241; Par: 71 Second Round Dan Bradbury, England 63-66—129 Casey Jarvis,…

Dan Bradbury, England 63-66—129 Casey Jarvis, South Africa 67-63—130 Sami Valimaki, Finland 66-65—131 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-64—132 Louis De Jager, South Africa 67-65—132 Nathan Kimsey, England 66-66—132 Jbe Kruger, South Africa 65-67—132 Romain Langasque, France 65-67—132 Daniel Van Tonder, South Africa 69-63—132 Wilco Nienaber, South Africa 67-67—134 Tom McKibbin, Northern Ireland 68-67—135 Simon Forsstrom, Sweden 67-69—136 Francesco Laporta, Italy 67-69—136 Renato Paratore, Italy 68-68—136 Matthew Southgate, England 69-67—136 Dale Whitnell, England 68-68—136 Nick Bachem, Germany 64-73—137 Kyle Barker, South Africa 70-67—137 Sean Bradley, South Africa 69-68—137 Ruan Conradie, South Africa 69-68—137 Craig Howie, Scotland 70-67—137 Oliver Bekker, South Africa 71-67—138 Dylan Mostert, South Africa 67-71—138 Shaun Norris, South Africa 70-68—138 Heinrich Bruiners, South Africa 71-67—138 Todd Clements, England 67-71—138 Wynand Dingle, South Africa 68-70—138 Hennie Du Plessis, South Africa 70-68—138 Anton Karlsson, Sweden 69-69—138 Jayden Trey Schaper, South Africa 71-67—138 Louis Albertse, South Africa 71-68—139 Rhys Enoch, Wales 72-67—139 Ross McGowan, England 67-72—139 Keith Horne, South Africa 69-70—139 JJ Senekal, South Africa 68-71—139 Tom Murray, England 70-69—139 Jake Redman, South Africa 72-67—139 Neil Schietekat, South Africa 70-69—139 MJ Viljoen, South Africa 70-69—139 Clement Berardo, France 69-70—139 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-69—139 Thriston Lawrence, South Africa 66-73—139 Ricardo Gouveia, Portugal 71-69—140 Julien Guerrier, France 69-71—140 Jeong-Weon Ko, France 70-70—140 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 68-72—140 Daniel Gavins, England 70-70—140 Chase Hanna, United States 70-70—140 Jacques Kruyswijk, South Africa 68-72—140 Robin Sciot-Siegrist, France 71-69—140 Jens Dantorp, Sweden 75-65—140 Jaco Ahlers, South Africa 72-69—141 Thomas Aiken, South Africa 71-70—141 Elias Bertheussen, Norway 70-71—141 Daniel Brown, England 70-71—141 Deon Germishuys, South Africa 71-70—141 Zander Lombard, South Africa 69-72—141 Pieter Moolman, South Africa 72-69—141 Hennie O’Kennedy, South Africa 70-71—141 Nikhil Rama, South Africa 73-68—141 Lorenzo Scalise, Italy 73-68—141 Keagan Thomas, South Africa 71-70—141 Darius Van Driel, Netherlands 75-66—141 Estiaan Conradie, South Africa 73-69—142 Adilson Da Silva, Brazil 72-70—142 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 72-70—142 Jordan Duminy, South Africa 72-70—142 Luca Filippi, South Africa 73-69—142 Aman Gupta, United States 72-70—142 Jacquin Hess, South Africa 68-74—142 Jean Hugo, South Africa 72-70—142 Luke Jerling, South Africa 70-72—142 Marcel Siem, Germany 70-72—142 Brandon Stone, South Africa 71-71—142 Toby Tree, England 72-70—142

Missed Cut

Matthew Baldwin, England 70-73—143 Gregory Bourdy, France 71-72—143 Gary Boyd, England 69-74—143 Mateusz Gradecki, Poland 71-72—143 Anthony Michael, South Africa 74-69—143 Christopher Mivis, Belgium 72-71—143 Gerhard Pepler, South Africa 71-72—143 Jaco Prinsloo, South Africa 71-72—143 Pavan Sagoo 74-69—143 Javier Sainz, Spain 72-71—143 Ian Snyman, South Africa 68-75—143 Clement Sordet, France 68-75—143 Tristen Strydom, South Africa 73-70—143 Jaco Van Zyl, South Africa 66-77—143 Martin Vorster, South Africa 70-73—143 Luke Brown, South Africa 76-68—144 Aaron Cockerill, Canada 74-70—144 George Coetzee, South Africa 71-73—144 CJ Du Plessis, South Africa 73-71—144 Jens Fahrbring, Sweden 75-69—144 Darren Fichardt, South Africa 73-71—144 Angel Hidalgo, Spain 72-72—144 Sam Hutsby, England 73-71—144 Rupert Kaminski, South Africa 76-68—144 Alexander Knappe, Germany 72-72—144 Franklin Manchest, South Africa 70-74—144 James Morrison, England 74-70—144 John Murphy, Ireland 68-76—144 Musiwalo Nethunzwi, South Africa 73-71—144 Lyle Rowe, South Africa 75-69—144 Martin Simonsen, Denmark 73-71—144 Santiago Tarrio, Spain 71-73—144 Marc Warren, Scotland 71-73—144 Robin Williams, England 70-74—144 Keelan van Wyk, South Africa 71-73—144 Keenan Davidse, South Africa 77-68—145 James Du Preez, South Africa 68-77—145 Bryce Easton, South Africa 69-76—145 Joachim B. Hansen, Denmark 70-75—145 Malcolm Mitchell, South Africa 73-72—145 JC Ritchie, South Africa 72-73—145 Richard Sterne, South Africa 71-74—145 Ockie Strydom, South Africa 75-70—145 Jean-Paul Strydom, South Africa 74-71—145 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 71-75—146 Peter Karmis, South Africa 76-70—146 Madalitso Muthiya, Zambia 76-70—146 Jovan Rebula, South Africa 70-76—146 Martin Rohwer, South Africa 71-75—146 Combrinck Smit, South Africa 73-73—146 Merrick Bremner, South Africa 70-77—147 Emilio Cuartero Blanco, Spain 71-76—147 Tobias Eden, Sweden 73-74—147 Stephen Ferreira, Portugal 77-70—147 Ruan Korb, South Africa 75-72—147 Joshua Lee, United States 74-73—147 Herman Loubser, South Africa 75-72—147 Dylan Naidoo, South Africa 72-75—147 Lindani Ndwandwe, South Africa 73-74—147 Michael G Palmer, South Africa 78-69—147 Adriel Poonan, South Africa 72-75—147 Freddy Schott, Germany 75-72—147 Rourke Van Der Spuy, South Africa 74-73—147 Albert Venter, South Africa 72-75—147 David Drysdale, Scotland 73-75—148 Alex Haindl, South Africa 76-72—148 Gudmundur Kristjansson, Iceland 77-71—148 Therion Nel, South Africa 72-76—148 David Ravetto, France 74-74—148 Harvey Byers, England 72-77—149 Mikael Lindberg, Sweden 75-74—149 Philip Eriksson, Sweden 74-76—150 Oliver Fisher, England 73-77—150 Siyanda Mwandla, South Africa 74-76—150 Matthew Spacey, South Africa 74-76—150 Quintin Wilsnach, South Africa 75-75—150 Jacques Blaauw, South Africa 77-74—151 Jake Bolton, England 76-75—151 Haydn Porteous, South Africa 75-76—151 Dwayne Basson, South Africa 78-74—152 Thabang Simon, South Africa 75-81—156

