CME Group Tour Championship Scores

Friday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $7 million

Yardage: 6,556; Par: 72

Second Round

Lydia Ko 65-66—131 Hyo Joo Kim 67-69—136 Gemma Dryburgh 67-70—137 Nasa Hataoka 70-67—137 Nelly Korda 68-69—137 Anna Nordqvist 68-69—137 Jeongeun Lee6 70-68—138 Leona Maguire 69-69—138 Amy Yang 68-70—138 Pajaree Anannarukarn 66-73—139 Matilda Castren 70-69—139 Jodi Ewart Shadoff 72-67—139 A Lim Kim 72-67—139 Minjee Lee 71-68—139 Stacy Lewis 69-70—139 Lizette Salas 70-69—139 Sophia Schubert 68-71—139 Georgia Hall 71-69—140 Danielle Kang 66-74—140 Megan Khang 68-72—140 Atthaya Thitikul 73-67—140 Ayaka Furue 72-69—141 Moriya Jutanugarn 71-70—141 Gaby Lopez 71-70—141 Madelene Sagstrom 71-70—141 Marina Alex 73-69—142 Na Rin An 70-72—142 Celine Boutier 71-71—142 In Gee Chun 74-68—142 Allisen Corpuz 71-71—142 Ally Ewing 71-71—142 Brooke Henderson 68-74—142 Sei Young Kim 68-74—142 Xiyu Lin 73-69—142 Caroline Masson 72-70—142 Sarah Schmelzel 70-72—142 Maja Stark 74-68—142 Alison Lee 71-72—143 Andrea Lee 70-73—143 Paula Reto 71-72—143 Lilia Vu 70-73—143 Chella Choi 73-71—144 Cheyenne Knight 73-71—144 Jennifer Kupcho 73-71—144 Hannah Green 74-71—145 Mina Harigae 71-74—145 Nanna Koerstz Madsen 73-72—145 Hinako Shibuno 74-71—145 Ariya Jutanugarn 74-73—147 Jin Young Ko 72-75—147 Ashleigh Buhai 77-71—148 Hye Jin Choi 75-73—148 Carlota Ciganda 75-73—148 Eun-Hee Ji 72-76—148 Ryann O’Toole 78-70—148 Lexi Thompson 74-74—148 Charley Hull 71-78—149 Pornanong Phatlum 76-73—149 Yuka Saso 75-77—152 Patty Tavatanakit 78-74—152

