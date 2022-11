Auto Club NHRA Finals Qualifying

Friday Auto Club Raceway Pomona, Calif. Friday’s Qualifying Top Fuel 1. Brittany Force, 3.641 seconds, 338.94 mph; 2. Steve Torrence,…

Friday Auto Club Raceway Pomona, Calif. Friday’s Qualifying Top Fuel

1. Brittany Force, 3.641 seconds, 338.94 mph; 2. Steve Torrence, 3.656, 333.33; 3. Leah Pruett, 3.669, 329.67; 4. Mike Salinas, 3.679, 329.58; 5. Doug Kalitta, 3.699, 328.94; 6. Austin Prock, 3.705, 332.43; 7. Justin Ashley, 3.706, 329.42; 8. Antron Brown, 3.715, 332.10; 9. Clay Millican, 3.715, 325.61; 10. Josh Hart, 3.718, 335.07; 11. Shawn Langdon, 3.751, 324.59; 12. Tony Schumacher, 3.759, 325.61; 13. Alex Laughlin, 3.796, 294.56; 14. Krista Baldwin, 3.863, 306.95; 15. Ron August, 4.113, 269.56; 16. Maurice Dupont, 4.422, 191.65. Not Qualified: 17. Cameron Ferre, 5.112, 146.46; 18. Steven Chrisman, 7.797, 70.47.

Funny Car

1. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.840, 322.58; 2. Matt Hagan, Charger, 3.844, 323.58; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.856, 322.65; 4. John Force, Chevy Camaro, 3.864, 333.49; 5. Robert Hight, Camaro, 3.866, 333.25; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.882, 333.58; 7. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.897, 328.38; 8. J.R. Todd, Supra, 3.917, 329.26; 9. Blake Alexander, Mustang, 3.919, 322.11; 10. Jim Campbell, Charger, 3.920, 320.89; 11. Chad Green, Mustang, 3.957, 325.30; 12. Paul Lee, Charger, 3.991, 318.92; 13. Jeff Arend, Chevy Monte Carlo, 4.067, 306.40; 14. Jason Rupert, Mustang, 4.159, 246.84; 15. Bobby Bode, Mustang, 4.360, 198.15; 16. Ron Capps, Supra, 4.897, 156.43. Not Qualified: 17. Steven Densham, 9.399, 68.77; 18. Terry Haddock, broke.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.509, 211.00; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.514, 210.77; 3. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.520, 211.36; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.526, 209.20; 5. Bo Butner, Camaro, 6.528, 210.11; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.540, 210.83; 7. Erica Enders, Camaro, 6.541, 211.00; 8. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.549, 209.72; 9. Cristian Cuadra, Mustang, 6.553, 209.49; 10. Kyle Koretsky, Camaro, 6.555, 209.95; 11. Mason McGaha, Camaro, 6.557, 210.73; 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.558, 210.73; 13. Fernando Cuadra, Mustang, 6.571, 210.24; 14. Chris McGaha, Camaro, 6.602, 208.62; 15. Kenny Delco, Camaro, 6.653, 208.04; 16. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 7.099, 148.72. Not Qualified: 17. Matt Hartford, 7.571, 189.23; 18. Shane Tucker, 10.188, 82.40.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.703, 201.61; 2. Matt Smith, Buell, 6.719, 202.70; 3. Angie Smith, EBR, 6.744, 201.97; 4. Jerry Savoie, Suzuki, 6.797, 198.26; 5. Karen Stoffer, Suzuki, 6.815, 197.51; 6. Marc Ingwersen, EBR, 6.828, 195.00; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.840, 192.93; 8. Gaige Herrera, Suzuki, 6.871, 193.85; 9. Ryan Oehler, EBR, 6.877, 196.56; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.885, 192.91; 11. Freddie Camarena, Suzuki, 6.953, 194.35; 12. Chris Bostick, Suzuki, 6.965, 190.43; 13. Hector Arana Jr, Buell, 6.977, 196.87; 14. Katie Justice, Suzuki, 7.107, 190.51; 15. Michael Phillips, Buell, 7.111, 189.58; 16. Eddie Krawiec, Suzuki, 7.263, 196.47. Not Qualified: 17. Joey Gladstone, 7.568, 134.35; 18. Jianna Evaristo, 9.398, 93.99.

