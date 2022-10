NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 6 57 604 9.5 R.Rice, SMU 5 46 687…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 6 57 604 9.5 R.Rice, SMU 5 46 687 9.2 C.Jones, Purdue 6 50 603 8.3 J.Cowing, Arizona 6 46 643 7.7 J.Cephus, UTSA 6 44 549 7.3 K.Stokes, Tulsa 6 44 765 7.3 N.Dell, Houston 6 43 534 7.2 Z.Franklin, UTSA 6 43 586 7.2 A.Hawkins, Texas State 6 43 437 7.2 I.Winstead, East Carolina 6 43 565 7.2 C.Camper, Indiana 5 35 457 7.0 D.Davis, W. Kentucky 6 42 596 7.0 Z.Flowers, Boston College 6 42 556 7.0 B.Ford-Wheaton, West Virginia 5 35 412 7.0 J.Jackson, Ball St. 6 42 496 7.0 R.Odunze, Washington 5 35 524 7.0 K.Thompson, Virginia 6 41 449 6.8 T.Palmer, Nebraska 6 40 544 6.7 C.Carriere, Cent. Michigan 5 33 379 6.6 M.Mayer, Notre Dame 5 33 351 6.6 D.Cephas, Kent St. 6 39 619 6.5 D.Clark, UTSA 6 39 618 6.5 L.Wester, FAU 6 39 442 6.5 T.Horton, Colorado St. 5 32 491 6.4 A.Jennings, Old Dominion 5 32 688 6.4 K.Thornton, James Madison 5 32 516 6.4 X.Weaver, South Florida 5 32 419 6.4 K.Hood, Georgia Southern 6 38 429 6.3 I.Williams, Illinois 6 38 284 6.3 L.McCaffrey, Rice 5 31 361 6.2 M.Price, Texas Tech 5 31 309 6.2 D.Burgess, Georgia Southern 6 37 453 6.2 S.Jacques-Louis, Akron 6 37 509 6.2 S.Pinckney, Coastal Carolina 6 37 510 6.2 B.Cobbs, Utah St. 6 36 473 6.0 I.Gathings, Middle Tennessee 6 36 310 6.0 D.George, Akron 6 36 364 6.0 E.Hull, Northwestern 6 36 405 6.0 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 5 30 307 6.0 Y.Tyler, Ball St. 6 36 344 6.0 M.Corley, W. Kentucky 6 35 427 5.8 G.Dubose, Charlotte 6 35 429 5.8 E.Egbuka, Ohio St. 6 35 655 5.8 W.Sheppard, Vanderbilt 6 35 452 5.8 D.Singer, Arizona 6 35 506 5.8 S.Wiglusz, Ohio 6 35 434 5.8 D.Blankumsee, Toledo 5 29 341 5.8 C.Tillman, Tennessee 3 17 246 5.7 M.Washington, Northwestern 6 34 376 5.7 J.Downs, North Carolina 5 28 299 5.6 K.Prather, West Virginia 5 28 260 5.6 T.Smith, UTEP 7 39 616 5.6 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 5.5 X.Restrepo, Miami 2 11 172 5.5 J.Singleton, Georgia Southern 6 33 344 5.5 Q.Williams, Buffalo 6 33 404 5.5 T.Chambers, FIU 5 27 262 5.4 J.Hunter, California 5 27 414 5.4 J.Hyatt, Tennessee 5 27 388 5.4 J.Addison, Southern Cal 6 32 479 5.3 F.Ladson, Miami 3 16 165 5.3 D.Walker, Kent St. 6 32 512 5.3 C.Flemings, Arkansas St. 5 26 300 5.2 Q.Johnston, TCU 5 26 320 5.2 B.Presley, Oklahoma St. 5 26 314 5.2 E.Stewart, Texas A&M 5 26 303 5.2 J.Wayne, South Alabama 5 26 364 5.2 E.Badger, Arizona St. 6 31 372 5.2 M.Harrison, Ohio St. 6 31 536 5.2 T.Harrison, Oregon St. 6 31 441 5.2 D.Lovett, Missouri 6 31 499 5.2 J.McMillan, Washington 6 31 453 5.2 D.Ollie, Washington St. 6 31 333 5.2 J.Wilson, Cent. Michigan 6 31 319 5.2 R.Bell, Michigan 6 30 390 5.0 Z.Bowens, Hawaii 2 10 118 5.0 R.Ferrel, Washington St. 4 20 208 5.0 T.Harris, Louisiana Tech 5 25 376 5.0 S.LaPorta, Iowa 6 30 278 5.0 J.Lane, Middle Tennessee 6 30 469 5.0 M.Mathison, W. Kentucky 6 30 296 5.0 C.Roberts, BYU 3 15 223 5.0 B.Sims, Baylor 4 20 139 5.0 D.Stoudemire, Troy 6 30 337 5.0 M.Thomas, Virginia Tech 1 5 14 5.0 J.Thrash, Georgia St. 6 30 503 5.0 V.Tucker, Charlotte 6 30 271 5.0 T.Hudson, Louisville 6 29 413 4.8 J.Marshall, Buffalo 6 29 396 4.8 N.McCollum, Georgia Tech 6 29 283 4.8 J.McGowan, Vanderbilt 6 29 380 4.8 J.Noel, Iowa St. 6 29 284 4.8 A.Perry, Wake Forest 6 29 482 4.8 J.Santana, Tulsa 6 29 480 4.8 C.Tucker, N. Illinois 6 29 478 4.8 T.Tucker, Cincinnati 6 29 387 4.8 R.White, UNLV 6 29 386 4.8 J.Baker, UCF 5 24 395 4.8 J.Bradley, Texas Tech 5 24 317 4.8 K.Mumpfield, Pittsburgh 5 24 257 4.8 B.Kuithe, Utah 4 19 206 4.8 R.Flores, UTEP 7 33 393 4.7 K.Allen, UCLA 6 28 199 4.7 C.Ducking, Mississippi St. 6 28 322 4.7 P.Durham, Purdue 6 28 280 4.7 M.Nabers, LSU 6 28 370 4.7 T.Scott, Cincinnati 6 28 500 4.7 E.Spencer, Charlotte 6 28 538 4.7 A.Adams, Akron 5 23 263 4.6 J.Brownlee, Southern Miss. 5 23 330 4.6 E.Cooks, San Jose St. 5 23 408 4.6 O.Gadsden, Syracuse 5 23 366 4.6 T.Knue, E. Michigan 5 23 363 4.6 C.Lacy, South Alabama 5 23 370 4.6 J.Marks, Mississippi St. 5 23 140 4.6 J.Reed, Michigan St. 5 23 256 4.6 J.Sturdivant, California 5 23 296 4.6 J.Wayne, Pittsburgh 5 23 390 4.6 C.Crooms, W. Michigan 6 27 365 4.5 D.Davis, Appalachian St. 6 27 312 4.5 T.Franklin, Oregon 6 27 429 4.5 R.Harvey, Mississippi St. 6 27 271 4.5 J.Haselwood, Arkansas 6 27 364 4.5 D.Johnson, Mississippi St. 6 27 199 4.5 D.Mazotti, San Jose St. 2 9 115 4.5 D.Vele, Utah 6 27 356 4.5 A.Wells, South Carolina 6 27 375 4.5 K.Williams, UNLV 4 18 235 4.5 D.Wright, Virginia Tech 2 9 78 4.5 N.Remigio, Fresno St. 5 22 265 4.4 K.Coleman, Michigan St. 6 26 314 4.3 D.Douglas, Liberty 6 26 459 4.3 K.McIntosh, Georgia 6 26 250 4.3 M. Stovall, Colorado St. 3 13 106 4.3 J.Whittington, Texas 6 26 354 4.3 B.Johnson, Oklahoma St. 4 17 360 4.2 D.Matthews, Indiana 4 17 198 4.2 J.Barbon, Temple 5 21 317 4.2 R.O’Keefe, UCF 5 21 253 4.2 A.Sanders, Temple 5 21 293 4.2 J.Barber, Troy 6 25 351 4.2 A.Cruickshank, Rutgers 6 25 243 4.2 C.Dike, Wisconsin 6 25 442 4.2 K.Epps, BYU 6 25 298 4.2 L.Grimm, Kansas 6 25 281 4.2 C.Johnson, East Carolina 6 25 471 4.2 R.Jones, East Carolina 6 25 250 4.2 L.McConkey, Georgia 6 25 313 4.2 J.Moore, Duke 6 25 237 4.2 T.Robinson, Kentucky 6 25 392 4.2 J.Sanders, Texas 6 25 283 4.2 K.Smith, Virginia Tech 6 25 402 4.2 D.Stribling, Washington St. 6 25 314 4.2 D.Wicks, Virginia 6 25 317 4.2 Y.Ali, Middle Tennessee 6 24 186 4.0 J.Bobo, UCLA 6 24 385 4.0 J.Caston, Southern Miss. 5 20 262 4.0 J.Hall, W. Kentucky 6 24 225 4.0 S.Harris, Louisiana Tech 5 20 205 4.0 G.Hebert, Louisiana Tech 5 20 403 4.0 S.James, West Virginia 5 20 305 4.0 R.Jarrett, Maryland 6 24 277 4.0 N.Jefferson, FIU 1 4 27 4.0 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 5 20 280 4.0 M.Jones, Tulsa 6 24 323 4.0 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 4.0 W.Mallory, Miami 5 20 242 4.0 B.McCoy, Tennessee 5 20 351 4.0 D.Navarro, Northwestern 6 24 206 4.0 N.Noel, Appalachian St. 3 12 67 4.0 C.Sims, Bowling Green 5 20 169 4.0 E.Smith, Stanford 2 8 63 4.0 K.Souders, UNLV 1 4 57 4.0 T.Thomas, NC State 6 24 301 4.0 P.Washington, Penn St. 5 20 285 4.0 J.Weimer, UNLV 4 16 180 4.0 X.Worthy, Texas 6 24 360 4.0 J.Bell, Nevada 6 23 234 3.8 J.Brown, Coastal Carolina 6 23 475 3.8 J.Calhoun, Duke 6 23 356 3.8 M.Heath, Mississippi 6 23 346 3.8 X.Henderson, Florida 6 23 210 3.8 A.Jones, Georgia Southern 6 23 265 3.8 D.Kincaid, Utah 6 23 324 3.8 M.Mims, Oklahoma 6 23 436 3.8 L.Schoonmaker, Michigan 6 23 229 3.8 S.Traore, Arkansas St. 6 23 366 3.8 X.White, Texas Tech 6 23 270 3.8 J.Edrine, FAU 5 19 287 3.8 I.Esdale, Rice 5 19 239 3.8 C.Gammage, Marshall 5 19 196 3.8 E.Higgins, Stanford 5 19 215 3.8 L.Styles, Notre Dame 5 19 260 3.8 M.Tinsley, Penn St. 5 19 225 3.8 S.Tucker, Syracuse 5 19 184 3.8 D.Voisin, South Alabama 5 19 189 3.8 J.Fleming, Ohio St. 4 15 222 3.8 J.Panoke, Hawaii 4 15 172 3.8 A.Smith, Texas A&M 4 15 291 3.8 C.Autman-Bell, Minnesota 3 11 214 3.7

