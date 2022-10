NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg D.McBride, UAB 5 116 778 11 155.6 C.Brown, Illinois 7 192 1059…

G Car RuYD Tds Yds Pg D.McBride, UAB 5 116 778 11 155.6 C.Brown, Illinois 7 192 1059 4 151.3 K.Laborn, Marshall 6 158 851 10 141.8 M.Ibrahim, Minnesota 5 104 694 9 138.8 I.Abanikanda, Pittsburgh 6 129 830 12 138.3 C.Rodriguez, Kentucky 3 72 395 3 131.7 B.Corum, Michigan 7 146 901 13 128.7 R.Sanders, Arkansas 7 140 870 7 124.3 Z.Charbonnet, UCLA 5 87 615 6 123.0 B.Roberts, Air Force 7 149 853 12 121.9 C.Steele, Ball St. 7 168 789 8 112.7 B.Robinson, Texas 7 138 780 10 111.4 D.Vaughn, Kansas St. 6 120 661 3 110.2 B.Allen, Wisconsin 7 133 757 8 108.1 S.Tucker, Syracuse 6 124 644 6 107.3 Q.Judkins, Mississippi 7 121 720 10 102.9 B.Watson, Old Dominion 5 78 511 4 102.2 M.Cooper, Kent St. 7 156 708 8 101.1 M.Williams, Ohio St. 5 64 497 8 99.4 E.Gray, Oklahoma 7 97 695 5 99.3 A.Grant, Nebraska 7 144 682 6 97.4 K.Mitchell, East Carolina 6 85 582 6 97.0 J.Ott, California 6 89 580 5 96.7 K.Miller, TCU 6 91 578 8 96.3 X.Valladay, Arizona St. 6 96 566 6 94.3 T.Dye, Southern Cal 7 101 647 7 92.4 P.Agyei-Obese, James Madison 5 72 460 4 92.0 G.Holani, Boise St. 6 107 549 3 91.5 M.Cunningham, Louisville 5 71 457 9 91.4 A.Martinez, Kansas St. 6 91 546 9 91.0 J.Gibbs, Alabama 7 88 635 5 90.7 S.Evans, E. Michigan 7 120 634 6 90.6 C.Tyler, Utah St. 7 139 634 1 90.6 H.Waylee, N. Illinois 7 113 630 5 90.0 D.Achane, Texas A&M 6 97 528 3 88.0 D.Hunter, Liberty 7 98 612 7 87.4 L.McCammon, FAU 7 108 611 3 87.3 T.Henderson, Ohio St. 5 69 436 4 87.2 Z.Evans, Mississippi 7 100 605 7 86.4 A.Robbins, UNLV 7 125 591 8 84.4 C.McClelland, Cincinnati 6 76 502 5 83.7 T.Ward, Florida St. 6 72 488 3 81.3 W.Shipley, Clemson 7 96 567 8 81.0 N.Singleton, Penn St. 6 69 482 5 80.3 J.Mims, Fresno St. 6 103 480 6 80.0 F.Gore, Southern Miss. 6 96 477 4 79.5 L.Webb, South Alabama 6 92 472 6 78.7 L.Nichols, Cent. Michigan 6 132 469 6 78.2 J.Plumlee, UCF 6 87 468 7 78.0 J.White, Georgia Southern 7 102 541 8 77.3 C.Beasley, Coastal Carolina 7 97 537 4 76.7 T.Gregg, Georgia St. 6 101 460 6 76.7 R.Davis, Vanderbilt 7 120 536 4 76.6 T.Mathis, West Virginia 6 92 459 5 76.5 R.Reese, Baylor 6 85 457 7 76.2 H.Parrish, Miami 5 78 378 4 75.6 D.Mockobee, Purdue 6 80 453 5 75.5 O.Adaway, North Texas 7 101 528 5 75.4 T.Bigsby, Auburn 7 99 524 6 74.9 M.Lloyd, South Carolina 6 75 434 7 72.3 S.Bangura, Ohio 6 97 433 7 72.2 D.Neal, Kansas 7 76 505 5 72.1 T.Swen, Wyoming 7 115 505 4 72.1 R.Hemby, Maryland 7 81 502 4 71.7 C.Filkins, Stanford 6 114 430 4 71.7 M.Irving, Oregon 6 60 429 2 71.5 E.Hull, Northwestern 6 105 428 3 71.3 D.Richardson, Oklahoma St. 6 108 427 5 71.2 B.Battie, South Florida 7 81 493 4 70.4 J.Brown, UAB 6 66 418 3 69.7 A.Estime, Notre Dame 6 76 418 5 69.7 D.Parson, Hawaii 7 105 472 10 67.4 J.Williams, Georgia St. 6 68 403 2 67.2 T.Spears, Tulane 7 96 463 8 66.1 J.Ellison, Wake Forest 6 81 396 3 66.0 D.Finn, Toledo 7 71 455 6 65.0 T.Taua, Nevada 7 120 453 7 64.7 M.Washington, Buffalo 7 97 451 6 64.4 J.Wright, Tennessee 6 79 386 4 64.3 N.Peat, Missouri 6 76 379 2 63.2 C.Brooks, BYU 7 73 433 5 61.9 R.Awatt, UTEP 7 97 431 2 61.6 M.Crosby, Louisiana Tech 6 68 369 3 61.5 J.Small, Tennessee 6 78 364 7 60.7 W.Taulapapa, Washington 7 80 424 4 60.6 T.Potts, Minnesota 5 62 301 3 60.2 S.Tyler, W. Michigan 7 99 419 3 59.9 A.Brown, N. Illinois 7 83 415 6 59.3 B.Campbell, Houston 5 67 296 3 59.2 T.Thomas, Utah 7 93 414 5 59.1 A.Morrow, Colorado St. 6 73 353 1 58.8 K.Robinson, San Jose St. 6 75 353 5 58.8 B.Brady, UTSA 7 105 405 5 57.9 J.Daniels, LSU 7 90 403 6 57.6 S.Shivers, Indiana 7 99 402 4 57.4 K.Jefferson, Arkansas 6 91 344 4 57.3 T.Siggers, SMU 4 60 229 4 57.2 J.Brock, Iowa St. 7 80 398 2 56.9 D.Fofana, Navy 6 88 336 3 56.0 T.Centeio, James Madison 6 60 333 5 55.5 D.Billingsley, Troy 7 77 386 3 55.1 H.Hall, Georgia Tech 6 61 330 0 55.0 C.Hill, Texas State 6 73 330 1 55.0 G.Campiotti, Umass 7 93 380 2 54.3 R.Cook, Buffalo 7 96 378 2 54.0 D.Maye, North Carolina 7 84 378 3 54.0 P.Jones, Virginia 6 64 320 2 53.3 K.Allen, Penn St. 6 63 319 4 53.2 J.Barnes, Oklahoma 6 72 316 4 52.7 I.Bowser, UCF 6 89 315 9 52.5 J.Berger, Michigan St. 7 80 367 5 52.4 J.Waters, Duke 7 73 363 6 51.9 F.Peasant, Middle Tennessee 7 82 362 6 51.7 S.Thompson, Texas Tech 6 64 310 2 51.7 S.Sanders, Oklahoma St. 6 69 309 8 51.5 K.Mozee, Miami (Ohio) 7 81 360 1 51.4 D.Fenwick, Oregon St. 7 80 356 4 50.9 L.Pare, Texas State 7 87 355 2 50.7 J.Houston, NC State 6 76 304 0 50.7 D.Grainger, Georgia St. 6 67 303 2 50.5 Z.Mobley, FAU 7 71 353 3 50.4 J.Sims, Georgia Tech 6 84 301 1 50.2 G.Shrader, Syracuse 6 78 300 5 50.0 O.Hampton, North Carolina 7 74 345 6 49.3 D.Hankins, UTEP 7 80 341 2 48.7 L.Palmer, James Madison 6 74 291 4 48.5 D.Uiagalelei, Clemson 7 81 337 4 48.1 C.Turner, Wake Forest 6 69 286 5 47.7 M.Jackson, Louisiana-Monroe 7 89 331 5 47.3 L.Williams, Iowa 5 64 236 2 47.2 N.Jones, New Mexico 6 76 280 1 46.7 B.Snead, Arkansas St. 6 74 277 6 46.2 J.Lang, Arkansas St. 7 82 313 2 44.7 S.Byrd, Charlotte 7 78 312 3 44.6 T.Lavatai, Navy 6 94 267 5 44.5 R.Ashford, Auburn 7 74 309 3 44.1 K.Vidal, Troy 7 76 308 2 44.0 C.Tyree, Notre Dame 6 60 256 1 42.7 P.Garwo, Boston College 6 73 240 2 40.0 S.Anderson, Tulsa 6 65 236 5 39.3 A.Broussard, Rice 6 85 233 9 38.8 C.Tune, Houston 6 66 213 3 35.5 B.Armstrong, Virginia 6 68 195 3 32.5 C.Cordeiro, San Jose St. 6 70 168 6 28.0 C.Rogers, Louisiana-Monroe 7 83 190 3 27.1 D.Irons, Akron 7 88 187 2 26.7 S.Henigan, Memphis 7 82 178 3 25.4 M.Kendrick, New Mexico 7 76 128 3 18.3 D.Smith, Texas Tech 6 67 93 4 15.5

