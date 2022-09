US-Saudi Arabia Summary

At Murcia, Spain United States 0 0—0 Saudi Arabia 0 0—0 First half_None. Second half_None. Yellow cards_Abdulhamid, SA, 57th; Adams,…

At Murcia, Spain United States 0 0—0 Saudi Arabia 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Yellow cards_Abdulhamid, SA, 57th; Adams, US, 90th+1. Red cards_None.

Referee_Ivan Bebek, Croatia. Assistant referees_Goran Pataki, Croatia; Marjan Tomas, Croatia.

A_364.

Lineups

United States_Matt Turner; DeAndre Yedlin (Joe Scally 59th); Walker Zimmerman, Aaron Long (Mark McKenzie, 59th), Sergiño Dest; Tyler Adams, Kellyn Acosta, Weston McKennie (Brenden Aaronson, 75th); Gio Reyna (Paul Arriola, 30th), Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 59th), Christian Pulisic (Malik Tillman, 75th)

Saudi Arabia_Mohammed Al-Yami; Sultan Al-Ghannam (Ahmed Bamasud, 81st), Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi, Saud Abdulhamid; Ali Al-Hassan (Mohammed Kanno, 66th), Riyadh Sharahili, Nasser Al-Dawsari (Nawaf Al-Abid, 66th); Sami Al-Najei (Haitham Asiri, 31st), Firas Al-Buraikan (Fahad Al-Muwallad, 66th), Hattan Bahebri (Hassan Tambakti, 81st)

