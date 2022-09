NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Minnesota 1 33 91 91.0 UCF 1 56 91 91.0 Arkansas St. 1…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Minnesota 1 33 91 91.0 UCF 1 56 91 91.0 Arkansas St. 1 51 102 102.0 Toledo 1 60 113 113.0 Marshall 1 45 114 114.0 New Mexico 1 47 118 118.0 Arizona St. 1 53 120 120.0 Iowa 1 57 120 120.0 James Madison 1 61 125 125.0 Alabama 1 59 136 136.0 UCLA 1 61 162 162.0 South Alabama 1 55 165 165.0 Duke 1 58 179 179.0 Kansas 1 69 190 190.0 Texas A&M 1 55 198 198.0 Navy 1 61 202 202.0 Tulane 1 69 217 217.0 Stanford 1 59 218 218.0 Michigan 1 59 219 219.0 Wake Forest 1 68 222 222.0 Arizona 1 58 232 232.0 UAB 1 72 235 235.0 Baylor 1 60 237 237.0 Clemson 1 66 237 237.0 UNLV 1 66 241 241.0 Wisconsin 1 50 243 243.0 Virginia Tech 1 68 245 245.0 Georgia Southern 1 59 250 250.0 Ohio St. 1 48 253 253.0 Florida St. 2 113 512 256.0 Texas Tech 1 64 258 258.0 Texas 1 64 259 259.0 Louisiana-Lafayette 1 62 260 260.0 Maryland 1 73 268 268.0 Kansas St. 1 69 270 270.0 Auburn 1 67 271 271.0 Texas State 1 63 274 274.0 Washington St. 1 66 274 274.0 Southern Cal 1 62 280 280.0 Illinois 2 129 574 287.0 Kentucky 1 64 290 290.0 Nevada 2 135 580 290.0 BYU 1 56 293 293.0 Mississippi St. 1 51 294 294.0 Georgia St. 1 69 306 306.0 Oregon St. 1 67 311 311.0 South Carolina 1 69 311 311.0 Rutgers 1 69 312 312.0 Georgia 1 68 313 313.0 Oklahoma 1 82 316 316.0 Fresno St. 1 68 317 317.0 Iowa St. 1 60 320 320.0 Boston College 1 64 322 322.0 Virginia 1 69 330 330.0 Michigan St. 1 73 334 334.0 Syracuse 1 54 334 334.0 W. Kentucky 2 149 679 339.5 Old Dominion 1 75 340 340.0 Washington 1 68 340 340.0 Miami 1 56 342 342.0 Tennessee 1 70 343 343.0 Coastal Carolina 1 47 344 344.0 East Carolina 1 65 344 344.0 Missouri 1 67 344 344.0 Mississippi 1 81 346 346.0 UTSA 1 76 346 346.0 TCU 1 70 348 348.0 Miami (Ohio) 1 58 353 353.0 Umass 1 61 369 369.0 New Mexico St. 2 148 742 371.0 FAU 2 124 755 377.5 Louisiana-Monroe 1 58 383 383.0 NC State 1 68 383 383.0 West Virginia 1 62 384 384.0 Georgia Tech 1 78 386 386.0 California 1 77 387 387.0 Liberty 1 68 391 391.0 LSU 1 71 392 392.0 Uconn 2 137 784 392.0 Notre Dame 1 69 395 395.0 San Jose St. 1 72 395 395.0 Tulsa 1 67 399 399.0 Pittsburgh 1 72 404 404.0 Air Force 1 56 405 405.0 Purdue 1 73 406 406.0 Colorado 1 53 413 413.0 Nebraska 2 155 834 417.0 SMU 1 81 422 422.0 Penn St. 1 81 426 426.0 Vanderbilt 2 157 853 426.5 W. Michigan 1 56 430 430.0 Troy 1 73 433 433.0 Akron 1 76 436 436.0 Arkansas 1 74 436 436.0 Army 1 70 437 437.0 Colorado St. 1 68 440 440.0 Houston 1 73 441 441.0 N. Illinois 1 65 441 441.0 UTEP 2 131 891 445.5 Buffalo 1 61 446 446.0 Florida 1 71 446 446.0 Cincinnati 1 71 447 447.0 Southern Miss. 1 83 447 447.0 Indiana 1 90 448 448.0 Louisville 1 66 449 449.0 Utah 1 63 451 451.0 San Diego St. 1 74 461 461.0 Utah St. 2 144 923 461.5 Northwestern 1 73 465 465.0 Boise St. 1 61 470 470.0 FIU 1 78 470 470.0 Ohio 1 71 478 478.0 North Texas 2 144 976 488.0 E. Michigan 1 79 492 492.0 North Carolina 2 147 984 492.0 Wyoming 2 165 998 499.0 Temple 1 65 500 500.0 Hawaii 2 132 1013 506.5 Charlotte 2 140 1041 520.5 Kent St. 1 78 525 525.0 Cent. Michigan 1 73 531 531.0 Rice 1 58 538 538.0 Oklahoma St. 1 88 546 546.0 Memphis 1 83 547 547.0 Middle Tennessee 1 85 548 548.0 Louisiana Tech 1 80 558 558.0 Appalachian St. 1 71 567 567.0 Ball St. 1 86 569 569.0 Oregon 1 62 571 571.0 South Florida 1 69 575 575.0 Bowling Green 1 92 626 626.0

