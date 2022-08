NCAA FBS Individual Punting

Punting G Punts Avg M.Hayball, Vanderbilt 1 1 65.0 A.Mastromanno, Florida St. 1 1 52.0 C.Maynard, North Carolina 1 1…

Punting

G Punts Avg M.Hayball, Vanderbilt 1 1 65.0 A.Mastromanno, Florida St. 1 1 52.0 C.Maynard, North Carolina 1 1 50.0 B.Kiernan, North Carolina 1 2 49.5 S.Kotsanlee, Utah St. 1 5 48.2 G.Detlefsen, Nebraska 1 1 48.0 B.Buschini, Nebraska 1 6 47.2 H.Robertson, Illinois 1 4 46.2 T.Ellard, W. Kentucky 1 6 45.0 J.Sloan, UTEP 1 1 45.0 B.Rice, Charlotte 1 6 44.8 J.Carlson, New Mexico St. 1 2 43.5 M.Nichols, UNLV 1 3 42.3 M.Freem, Nevada 1 4 42.0 L.Akers, Northwestern 1 6 40.8 C.Stewart, Wyoming 1 8 38.2 M.Shipley, Hawaii 1 6 36.7 B.Rodriguez, North Texas 1 3 34.0 E.Albertson, New Mexico St. 1 0 0.0 J. Andjelic, Uconn 0 0 0.0 G.Baechle, UTEP 1 0 0.0 T.Bleekrode, Nebraska 1 0 0.0 J.Bulovas, Vanderbilt 1 0 0.0 N.Burnette, North Carolina 1 0 0.0 C. Butt, UNLV 0 0 0.0 L. Carneiro, W. Kentucky 0 0 0.0 C. Cayton, North Texas 0 0 0.0 M.Chiumento, Florida St. 1 0 0.0 C.Coles, Utah St. 1 0 0.0 C. Contreraz, Nebraska 0 0 0.0 G. Eberle, New Mexico St. 0 0 0.0 J. Elstein, Vanderbilt 0 0 0.0 S. Evans, North Texas 0 0 0.0 B. Falck, Hawaii 0 0 0.0 W.Faris, Vanderbilt 1 0 0.0 R. Fawaz, Wyoming 0 0 0.0 R.Fitzgerald, Florida St. 1 0 0.0 B. Flabiano, UTEP 0 0 0.0 B.Franke, Nebraska 1 0 0.0 L. Fuller, New Mexico St. 0 0 0.0 L. Glassock, Wyoming 0 0 0.0 C.Griffin, Illinois 1 0 0.0 D.Gutierrez, UNLV 1 0 0.0 K.Halvorsen, Hawaii 1 0 0.0 G. Heins, Nebraska 0 0 0.0 J. Hohl, Nebraska 0 0 0.0 J.Hoyland, Wyoming 1 0 0.0 C. Judelson, FAU 0 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0.0 J.Kim, North Carolina 1 0 0.0 J. King, Charlotte 0 0 0.0 A.Laros, Charlotte 1 0 0.0 M. Larson, Florida St. 0 0 0.0 J. Leff, Illinois 0 0 0.0 L. Lupo, FAU 0 0 0.0 J. Lurie, Vanderbilt 0 0 0.0 R. Marks, Utah St. 0 0 0.0 B. McAlister, Charlotte 0 0 0.0 N. McCord, W. Kentucky 0 0 0.0 J. McFadden, Uconn 0 0 0.0 W. McManus, Illinois 0 0 0.0 B. Money, New Mexico St. 0 0 0.0 E.Mooney, North Texas 1 0 0.0 C.Munson, W. Kentucky 1 0 0.0 B.Narveson, W. Kentucky 1 0 0.0 E.Nimrod, Utah St. 1 0 0.0 R. O’Hara, UNLV 0 0 0.0 J.Olsen, Northwestern 0 0 0.0 W. Pahl, W. Kentucky 0 0 0.0 S. Pankratz, Nebraska 0 0 0.0 F. Pinton, Illinois 0 0 0.0 T. Pledger, North Carolina 0 0 0.0 M. Ramos, UTEP 0 0 0.0 H. Renner, Northwestern 0 0 0.0 H. Ridley, UNLV 0 0 0.0 K. Robbins, FAU 0 0 0.0 N.Ruelas, Uconn 1 0 0.0 A. Schattin, Charlotte 0 0 0.0 A. Shahriari, Florida St. 0 0 0.0 Z. Smith, Florida St. 0 0 0.0 A.Stage, Northwestern 1 0 0.0 M.Suarez, FAU 1 0 0.0 J. Tabibian, Northwestern 0 0 0.0 B.Talton, Nevada 1 0 0.0 M. Tyner, FAU 0 0 0.0 H. Webster, Nevada 0 0 0.0 C. Weinrich, Nebraska 0 0 0.0 J. Wheatley, Vanderbilt 0 0 0.0 C. Zilmer, New Mexico St. 0 0 0.0 A.Zita, Charlotte 1 0 0.0

