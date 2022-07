NHL Draft Selections

At Bell Centre Montreal, Quebec Thursday First Round 1. Montreal, Juraj Slafkovsky, LW, TPS (Finland). 2. New Jersey, Simon Nemec,…

Listen now to WTOP News

At Bell Centre Montreal, Quebec Thursday First Round

1. Montreal, Juraj Slafkovsky, LW, TPS (Finland).

2. New Jersey, Simon Nemec, D, Nitra (Slovakia).

3. Arizona, Logan Cooley, C, USA U-18 (NTDP).

4. Seattle, Shane Wright, C, Kingston (OHL).

5. Philadelphia, Cutter Gauthier, LW, USA U-18 (NTDP).

6. Columbus (from Chicago), David Jiricek, D, Plzen (Czech Republic).

7. Chicago (from Ottawa), Kevin Korchinski, D, Seattle (WHL).

8. Detroit, Marco Kasper, C, Rogle, (Sweden).

9. Buffalo, Matthew Savoie, C, Winnipeg, (WHL).

10. Anaheim, Pavel Mintyukov, D, Saginaw, (OHL).

11. Arizona (from San Jose), Conor Geekie, C, Winnipeg (WHL).

12. Columbus, Denton Mateychuk, D, Moose Jaw (WHL).

13. Chicago (from N.Y. Islanders through Montreal), Frank Nazar, C, USA U-18 (NTDP).

14. Winnipeg, Rutger Mcgroarty, RW, USA U-18 (NTDP).

15. Vancouver, Jonathan Lekkerimaki, RW, Djurgarden (Sweden).

16. Buffalo (from Vegas), Noah Ostlund, C, Djurgarden (Sweden).

17. Nashville, Joakim Kemell, RW, JYP (Finland).

18. Dallas, Lian Bichsel, D, Leksand (Sweden).

19. Minnesota (from Los Angeles), Liam Ohgren, LW, Djurgarden (Sweden).

20. Washington, Ivan Miroshnichenko, LW, Omsk Krylia (Russia-2).

21. Pittsburgh, Owen Pickering, D, Swift Current (WHL).

22. Anaheim (from Boston), Nathan Gaucher, C, Quebec (QMJHL).

23. St. Louis, Jimmy Snuggerud, RW, USA U-18 (NTDP).

24. Minnesota, Danila Yurov, RW, Magnitogorsk (Russia).

25. Chicago (from Toronto), Sam Rinzel, D, Chaska High School (Minnesota).

26. Montreal (from Calgary), Filip Mesar, Rw, Poprad (Slovakia).

27. San Jose (from Carolina via Montreal and Ariz.), Filip Bystedt, C, Linkoping (Sweden).

28. Buffalo (from Florida), Jiri Kulich, C, Karlovy Vary (Czech Republic).

29. Arizona (from Edmonton), Maveric Lamoureux, D, Drummondville (QMJHL).

30. Winnipeg (from N.Y. Rangers), Brad Lambert, C, Pelicans (Finland).

31. Tampa Bay, Isaac Howard, LW, USA U-18 (NTDP).

32. Edmonton (from Colorado through Arizona), Reid Schaefer, LW, Seattle (WHL).

Friday Second Round

33. Montreal, Owen Beck, C, Mississauga (OHL)

34. San Jose (from Arizona), Cameron Lund, C, Green Bay (USHL)

35. Seattle, Jagger Firkus, RW, Moose Jaw (WHL)

36. Arizona (from Philadelphia), Artem Duda, D, CSKA-2 (Russia)

37. Washington (from New Jersey), Ryan Chesley, D, USA U-18 (NTDP)

38. Toronto (from Chicago), Fraser Minten, C, Kamloops (WHL)

39. Chicago, Paul Ludwinski, C, Kingston (OHL)

40. Detroit, Dylan James, LW, Sioux Ciity (USHL)

41. Buffalo, Topias Leinonen, G, JYP (Finland)

42. Anaheim, Noah Warren, D, Gatineau (Canada)

43. Arizona (from San Jose), Julian Lutz, LW, Munchen (Germany)

44. Columbus, Luca Del Bel Belluz, Mississauga (OHL)

45. San Jose (from N.Y. Islanders via Arizona), Mattias Havelid, Linkoping (Sweden)

46. New Jersey (from Winnipeg via Washington, Seamus Casey, D, U.S.NTDP (USHL)

47. Minnesota (from Vancouver via Arizona), Hunter Haight, C, Barrie (OHL)

48. Vegas, Matyas Sapovaliv, C, Saginaw (OHL)

49. Seattle, Jani Nyman, RW, Ives (Finland)

50. Dallas, Christian Kyrou, D, Erie (OHL)

51. L.A. Kings, Jack Hughes, C, Northeastern (United States)

52. Detroit (from Washington), Dmitri Buchelinikov, LW, St. Petersburg (Russia)

53. Anaheim (from Pittsburgh), Tristan Luneau, Gatineau (QMJHL)

54. Boston, Matthew Poitras, C, Guelph (OHL)

55. Winnipeg (from St. Louis via N.Y. Rangers), Elias Salomonsson, D, Skelleftea (Sweden)

56. Minnesota, Rieger Lorenz, LW, Okotoks (Canada)

57. Chicago (from Minnesota), Ryan Greene, C, Green Bay (USHL)

58. Seattle (from Toronto), Niklas Kokko, G, Karpat (Finland)

59. Calgary, Topi Ronni, C, Tappara (Finland)

60. Carolina, Gleb Trikozov, Omsk 2 (Russia)

61. Seattle (from Florida via Calgary), David Goyette, C, Sudbury (OHL)

62. Montreal (from Edmonton), Lane Huston, D, U.S NTDP (USHL)

63. New York Rangers, Adam Sykora, LW, NITRA, (Slovakia)

64. Ottawa (from Tampa Bay), Filip Nordberg, D, Sodertalje (Sweden)

65. N.Y. Islanders (from Colorado), Calle Odelius, D, Djurgardens (Sweden)

Third Round

66. Chicago (from Montreal), Gavin Hayes, LW, Flint (OHL)

67. Arizona, Miko Matikka, RW, Jokerit (Finland)

68. Seattle, Ty Nelson, D, North Bay (OHL)

69. Philadelphia, Devin Kaplan, RW, USA U-18 (NTDP)

70. Washington, Alexander Suzdalev, LW, HV 71 (Sweden)

71. Carolina (from Chicago), Alexander Perevalov, LW, Yaroslavl (Russia)

72. Ottawa, Oskar Pettersson, RW, Rogle (Sweden)

73. St. Louis (from Detroit), Aledsanteri Kaskimaki, C, HIFK (Finland)

74. Buffalo, Viktor Neuchev, LW, Yekaterinburg (Russia)

75. Montreal (from Anaheim), Vinzenz Rohrer, C, Ottawa (CHL)

76. San Jose, Michael Fisher, D, St. Mark’s High School (Massachuesetts)

77. Winnipeg (from Columbus), Danil Zhilkin, C, Guelph (Russia)

78. N.Y. Islanders, Quinn Finley, LW, Madison (USHL)

79. Vegas (from Winnipeg via Vancouver and Toronto), Jordan Gustafson, C, Seattle (WHL)

80. Vancouver (from Vancouver via Vegas and Ottawa), Elias Pettersson, D, Orebro (Sweden)

81. Chicago (from Vegas), Samuel Savoie, LW, Gatineau (QMJHL)

82. Nashville, Adam Ingram, C, Youngstown (USHL)

83. Dallas, George Fegaras, D, North York (Canada)

84. Nashville (from L.A. Kings), Kasper Kulonummi, D, Jokerit (Finland)

85. Washington, Ludwig Persson, LW, Frolunda (Sweden)

86. L.A. Kings (from Pittsburgh), Lucas Edmonds, RW, Kingston (OHL)

87. Ottawa (from Boston), Tomas Hamara, D, Tappara (Finland)

88. St. Louis, Michael Buchinger, D , Guelph (OHL)

89. Minnesota, Michael Milne, LW, Winnepeg (WHL)

90. Chicago (from Toronto via Calgary), Aidan Thompson, C, Lincoln (USHL)

91. Seattle, Ben Macdonald, C, Noble & Greenough High School (Massachuesetts)

92. Montreal (from Carolina), Adam Engstrom, D, Djurgarden (Sweden)

93. Florida, Marek Alscher, D, Portland (WHL)

94. Arizona, Jeremy Langlois, D, Cape Breton (QMJHL)

95. Toronto (from N.Y. Rangers via Las Vegas), Nicholas Moldenhauer, RW, Chicago (USHL)

96. Columbus (from Tampa Bay), Jordan Dumais, RW, Halifax (QMJHL)

97. N.Y. Rangers (from Colorado), Bryce Mcconnell-Barker, C, Sault St. Marie (Canada)

Fourth Round

98. N.Y. Islanders (from Montreal), Isaiah George, D, London (OHL)

99. Winnipeg (from Arizona), Garret Brown, D, Sioux City (USHL)

100. Seattle, Tyson Jugnauth, D, West Kelowna (BCHL)

101. Carolina (from Philadelphia), Simon Forsmark, D, Orebro (Sweden)

102. New Jersey, Tyler Brennan, G, Prince George (WHL)

103. L.A. Kings, Kenny Connors, C, Dubuque (USHL)

104. Ottawa, Stephen Halliday, C, Dubuque (USHL)

105. Detroit, Anton Johansson, D, Leksand (Sweden)

106. Buffalo, Mats Lindgren, D, Kamloops (WHL)

107. Anaheim, Ben King, C, Red Deer (WHL)

108. San Jose, Mason Beaupit, G, Spokane (WHL)

109. Columbus, Kirill Dolzhenkov, CSKA-2 (Russia)

110. New Jersey (from N.Y. Islanders), Daniil Orlov, D, Yuzhno-Sakhalinsk 2 (Russia)

111. N.Y. Rangers (from Winnipeg via Vegas), Noah Laba, C, Lincoln (USHL)

112. Vancouver, Daimon Gardner, C, Warroad High School (Minnesota)

113. Detroit (from Las Vegas), Amadeus Lombardi, C, Flint (OHL)

114. Nashville, Cole O’Hara, RW, Tri-City (USHL)

115. Dallas, Gavin White, D, Hamilton (OHL)

116. L.A. Kings, Angus Booth, D, Shawinigan (QMJHL)

117. Boston, Dans Locmelis, C, Lulea Jr. (Sweden)

118. Pittsburgh, Sergey Murashov, G, Loko-76 Yaroslavl (Russia)

119. Boston, Dans Locmelis, C, Lulea Jr. (Sweden)

120. St. Louis, Arseni Koromyslov, D, SKA St. Petersburg 2 (Russia)

121. Minnesota, Ryan Healey, D, Sioux Falls (USHL)

122. Toronto, Dennis Hildeby, G, Farjestad Jr. (Sweden)

123. Seattle (from Calgary), Tucker Robertson, C, Peterborough (OHL)

124. Carolina, Cruz Lucius, RW, USA U-18 (NTDP)

125. Florida, Ludvig Jansson, D, Sodertalje (Sweden)

126. New Jersey (from Edmonton), Charles Leddy, D, USA U-18 (NTDP)

127. Montreal (from N.Y. Rangers via Florida), Cedrick Guindon, LW, Owen Sound (OHL)

128. Las Vegas, Cameron Whitehead, G, Lincoln (USHL)

129. Detroit (from Colorado), Maximilian Kilpinen, LW, Orebro Jr. (Sweden)

Fifth Round

130. Montreal, Jared Davidson, C, Seattle (WHL)

131. Arizona, Matthew Morden, D, St. Andrews College (Canada)

132. Boston, Frederic Brunet, D, Rimouski (QMJHL)

133. Philadelphia, Alex Bump, LW, Prior Lake High School (Minnesota)

134. Buffalo (from New Jersey), Vsevolod Komarov, D, Quebec (QMJHL)

135. Toronto, Nikita Grebenkin, RW, Magnitogorsk 2 (Russia)

136. Ottawa, Jorian Donovan, D, Hamilton (OHL)

137. Detroit, Tnias Mathurin, D, North Bay (OHL)

138. Columbus, Sergei Ivanov, G, SKA St. Petersburg 2 (Russia)

139. Anaheim, Connor Hvidston, LW, Swift Current (WHL)

140. San Jose (from San Jose via Minnesota), Jake Furlong, D, Halifax (QMJHL)

141. New Jersey (from Columbus), Petr Hauser, RW, Sparta Jr. (Czech Republic)

142. N.Y. Islanders, Matthew Maggio, RW, Windsor (OHL)

143. Ottawa (from Winnipeg), Cameron O’Neill, RW, Mount St. Charles High School (Rhode Island)

144. Vancouver, Ty Young, G, Prince George (WHL)

145. Vegas, Patrick Guay, C, Charlottetown (QMJHL)

146. Nashville, Graham Sward, D, Spokane (WHL).

147. Dallas, Maxim Mayorov, G, Togliatti 2 (Russia)

148. L.A. Kings, Otto Salin, D, Hifk 2 (Finland)

149. Washington, Jake Karabela, C, Guelph (OHL)

150. Pittsburgh, Zam Plante, Hermantown High School (Minnesota)

151. Ottawa (from Boston), Kevin Reidler, G, Aik Jr. (Sweden)

152. St. Louis, Marc-Andre Gaudet, D, Acadie-Bathurst (QMJHL)

153. Minnesota, David Spacek, D, Sherbrooke (QMJHL)

154. Anaheim (from Toronto), Michael Callow, RW, St. Sebastians High School (Massachuesetts)

155. Calgary, Parker Bell, LW, Tri-City (WHL)

156. Carolina, Vladimir Grudinin, D, Cska 2 (Russia)

157. Florida, Sandis Vilmanis, LW, Lulea Jr (Sweden)

158. Edmonton, Samuel Jonsson, G, Brynas Jr. (Sweden)

159. N.Y. Rangers, Vittorio Mancini, D, Nebraska-Omaha, (NCHC)

160. Tampa Bay, Nick Malik, G, Kookoo (Finland)

161. N.Y. Rangers (from Colorado), Maxim Barbashev, LW, Moncton (QMJHL)

Sixth Round

162. Montreal, Emmett Croteau, G, Waterloo (USHL)

163. Arizona, Maksymilian Szuber, D, Munchen (Germany)

164. Seattle, Barrett Hall, C, Gentry Academy (Minnesota)

165. Philadelphia, Hunter Mcdonald, Chicago (USHL)

166. New Jersey, Josh Filmon, LW, Swift Current (USHL)

167. Pittsburgh, Nolan Collins, D, Sudbury (OHL)

168. Ottawa, Theo Wallberg, D, Skelleftea Jr. (Sweden)

169. L.A. Kings, Jared Wright, RW, Omaha (USHL)

170. Buffalo, Jake Richard, RW, Muskegon (USHL)

171. Carolina (from Anaheim), Jakub Vondras, Plzen Jr. (Czech Republic)

172. San Jose, Joey Muldowney, RW, Nichols High School (New York)

173. Chicago (from Columbus), Dominic James, C, Minnesota-Duluth (NCHC)

174. N.Y. Islanders, Daylan Kuefler, LW, Kamloops (WHL)

175. Winnipeg, Fabian Wagner, C, Linkioping Jr. (Sweden)

176. Vancouver, Jackson Dorrington, D, Des Moines (USHL)

177. Vegas, Ben Hemmerling, RW, Everett (WHL)

178. Anaheim (from Nashville), Vyacheslav Buteyets, G, Chelmet (Russia)

179. Dallas, Matthew Seminoff, RW, Kamloops (WHL)

180. L.A. Kings, Jack Sparkes, D, St. Michaels (OJHL)

181. Washington, Ryan Hofer, RW, Everett (WHL)

182. Pittsburgh, Luke Devlin, C, St. Andrews College (High-On)

183. Boston, Reid Dyck, G, Swift Current (WHL)

184. St. Louis, Landon Sim, RW, London (OHL)

185. Minnesota, Servac Petrovsky, C, Owen Sound (OHL)

186. Florida (from Toronto via Columbus), Josh Davies, LW, Swift Current (WHL)

187. Buffalo (from Calgary via Florida), Gustav Karlsson, C, Orebro Jr. (Sweden)

188. Chicago, Nils Juntorp, RW, HV 71 Jr. (Sweden)

189. Florida, Tyler Muszelik, G, USA U-18 (NTDP)

190. Edmonton, Nikita Yevseyev, D, Bars Kazan (Russia)

191. N.Y. Rangers, Zakary Karpa, C, Havard (ECAC)

192. Tampa Bay, Connor Kurth, RW, Dubuque (USHL)

193. Colorado, Chris Romaine, D, Milton Academy (Massachuesetts)

Seventh Round

194. Montreal, Petteri Nurmi, D, HPK (Finland)

195. San Jose (from Arizona), Eli Barnett, D, Victoria (Canada)

196. Seattle, Kyle Jackson, C, North Bay (OHL)

197. Philadelphia, Santeri Sulku, LW, Jokerit Jr. (Finland)

198. New Jersey, Artem Barabosha, D, Cska 2 (Russia)

199. Chicago, Riku Tohila, C, Jyp Jr. (Finland)

200. Boston (from Ottawa), Jackson Edward, D, London (OHL)

201. Detroit, Owen Mehlenbacher, C, Muskegon (USHL)

202. Buffalo, Joel Ratkovic Berndtsson, RW, Frolunda Jr. (Sweden)

203. Columbus (from Anaheim), James Fisher, RW, Belmont-Hill High School (Massachuesetts)

204. Arizona, Adam Zinka, RW, Sioux Falls (USHL)

205. Carolina (from Columbus), Alexander Pelevin, D, Nizhny Novgorod 2, (Russia)

206. Ottawa (from N.Y. Islanders), Tyson Dyck, C, Cranbrook (BCHL)

207. Winnipeg, Domenic Divicentiis, G, North Bay (OHL)

208. Vancouver, Kirill Kudryavtsev, D, Sault Ste. Marie (OHL)

209. Vegas, Abram Wiebe, D, Chilliwack (BCHL)

210. Nashville, Ben Strinden, C, Muskegon (USHL)

211. Buffalo (from Dallas), Linus Sjodin, C, Rogle (Sweden)

212. Detroit (from L.A. Kings), Brennan Ali, C, Avon Old Farms High School (Connecticut)

213. Washington, David Gucciardi, D, Michigan State (Big 10)

214. Florida, Liam Arnsby, C, North Bay (OHL)

215. L.A. Kings, Kaleb Lawrence, RW, Owen Sound (OHL)

216. Montreal (from St. Louis via Montreal, Philadelphia and Arizona), Miguel Tourigny, D, Acadie-Bathurst (QMJHL)

217. San Jose (from Minnesota), Reese Laubach, C, Northstar Christian High School (Minnesota)

218. Toronto, Brandon Lisowsky, LW, Sakatoon (WHL)

219. Calgary, Cade Littler, C, Wenatchee (BCHL)

220. Philadelphia (from Carolina), Alexis Gendron, RW, Blainville-Boisbriand (QMJHL)

221. Florida, Jack Devine, RW, Denver (NCHC)

222. Edmonton, Joel Maatta, C, Vermont (H-East)

223. Tampa Bay (from N.Y. Rangers), Dyllan, D, Rouyn-Noranda (QMJHL)

224. Tampa Bay, Klavs Veinbergs, LW, Riga 2 (Russia)

225. Colorado, Ivan Zhigalov, G, Sherbrooke (QMJHL)

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.