NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .335; Freeman, Los Angeles, .322; Hoerner, Chicago, .306; T.Turner, Los Angeles, .306; Bell, Washington, .302; M.Machado, San Diego, .301; Iglesias, Colorado, .300; S.Marte, New York, .299; Lux, Los Angeles, .298; Riley, Atlanta, .297.

RUNS_Goldschmidt, St. Louis, 68; Betts, Los Angeles, 67; Edman, St. Louis, 65; Freeman, Los Angeles, 65; Swanson, Atlanta, 65; Schwarber, Philadelphia, 64; Cronenworth, San Diego, 62; Yelich, Milwaukee, 61; M.Machado, San Diego, 60; Riley, Atlanta, 60.

RBI_Alonso, New York, 83; Goldschmidt, St. Louis, 77; Cron, Colorado, 70; T.Turner, Los Angeles, 69; Lindor, New York, 66; Riley, Atlanta, 64; Olson, Atlanta, 64; Freeman, Los Angeles, 62; Schwarber, Philadelphia, 60; Arenado, St. Louis, 59.

HITS_Freeman, Los Angeles, 120; Goldschmidt, St. Louis, 118; T.Turner, Los Angeles, 118; Riley, Atlanta, 113; Swanson, Atlanta, 112; Bell, Washington, 107; Cron, Colorado, 105; Arenado, St. Louis, 102; M.Machado, San Diego, 101; Alonso, New York, 100.

DOUBLES_Olson, Atlanta, 35; Freeman, Los Angeles, 32; Goldschmidt, St. Louis, 28; K.Marte, Arizona, 27; Riley, Atlanta, 27; Happ, Chicago, 25; Arenado, St. Louis, 24; T.Turner, Los Angeles, 24; Cronenworth, San Diego, 23; Bell, Washington, 22; J.Turner, Los Angeles, 22.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 5; Nimmo, New York, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Gregorius, Philadelphia, 4; Joe, Colorado, 4; Morel, Chicago, 4; Wong, Milwaukee, 4; Yelich, Milwaukee, 4; 16 tied at 3.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 31; Riley, Atlanta, 28; Alonso, New York, 25; Goldschmidt, St. Louis, 24; Betts, Los Angeles, 22; C.Walker, Arizona, 22; Cron, Colorado, 22; Adames, Milwaukee, 20; Soto, Washington, 20; Drury, Cincinnati, 19; Hoskins, Philadelphia, 19; Olson, Atlanta, 19.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 28; Acuña Jr., Atlanta, 21; Edman, St. Louis, 20; T.Turner, Los Angeles, 17; Bader, St. Louis, 15; Swanson, Atlanta, 14; Estrada, San Francisco, 13; Realmuto, Philadelphia, 13; Yelich, Milwaukee, 13; Chisholm Jr., Miami, 12; S.Marte, New York, 12.

PITCHING_Wright, Atlanta, 12-4; Gonsolin, Los Angeles, 11-1; T.Anderson, Los Angeles, 10-1; Fried, Atlanta, 10-3; Carrasco, New York, 10-4; Me.Kelly, Arizona, 10-5; Webb, San Francisco, 9-3; Alcantara, Miami, 9-4; Darvish, San Diego, 9-4; J.Urías, Los Angeles, 9-6.

ERA_Alcantara, Miami, 1.81; Burnes, Milwaukee, 2.20; Gonsolin, Los Angeles, 2.26; Musgrove, San Diego, 2.63; T.Walker, New York, 2.67; J.Urías, Los Angeles, 2.72; Fried, Atlanta, 2.73; Webb, San Francisco, 2.77; Wheeler, Philadelphia, 2.78; T.Anderson, Los Angeles, 2.79.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 149; Aa.Nola, Philadelphia, 144; Rodón, San Francisco, 138; Alcantara, Miami, 133; Morton, Atlanta, 121; Strider, Atlanta, 120; H.Greene, Cincinnati, 119; P.López, Miami, 118; Fried, Atlanta, 117; Bassitt, New York, 115; Wright, Atlanta, 115.

