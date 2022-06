US Women’s Open Par Scores

Sunday At Pine Needles Golf Course Souther Pines, N.C. Purse: $10 million Yardage: 6,638; Par: 71 Final Round Minjee Lee,…

Sunday

At Pine Needles Golf Course

Souther Pines, N.C.

Purse: $10 million

Yardage: 6,638; Par: 71

Final Round

Minjee Lee, $1,800,000 67-66-67-71—271 -13 Mina Harigae, $1,080,000 64-69-70-72—275 -9 Hye Jin Choi, $685,040 71-64-72-70—277 -7 Jin Young Ko, $480,230 69-67-71-71—278 -6 Lydia Ko, $399,980 72-69-66-72—279 -5 Bronte Law, $337,200 69-69-68-74—280 -4 Anna Nordqvist, $337,200 67-68-72-73—280 -4 Megan Khang, $261,193 71-67-70-74—282 -2 Nelly Korda, $261,193 70-69-70-73—282 -2 Leona Maguire, $261,193 70-70-68-74—282 -2 Moriya Jutanugarn, $209,060 69-68-71-75—283 -1 Xiyu Lin, $209,060 71-69-67-76—283 -1 Ingrid Lindblad, $0 65-71-71-76—283 -1 Sei Young Kim, $187,170 69-68-75-72—284 E In Gee Chun, $151,730 72-73-69-72—286 +2 Brooke Henderson, $151,730 72-73-68-73—286 +2 Eun-Hee Ji, $151,730 70-69-69-78—286 +2 Cheyenne Knight, $151,730 74-71-69-72—286 +2 Andrea Lee, $151,730 70-68-72-76—286 +2 Pajaree Anannarukarn, $113,850 70-73-72-72—287 +3 Charley Hull, $113,850 75-68-70-74—287 +3 Sakura Koiwai, $113,850 70-71-73-73—287 +3 Lexi Thompson, $113,850 68-71-72-76—287 +3 Allisen Corpuz, $87,248 69-74-71-74—288 +4 Ally Ewing, $87,248 68-74-74-72—288 +4 Frida Kinhult, $87,248 73-70-73-72—288 +4 Atthaya Thitikul, $87,248 71-73-71-73—288 +4 Carlota Ciganda, $67,902 74-69-72-74—289 +5 Hannah Green, $67,902 70-71-72-76—289 +5 Nasa Hataoka, $67,902 71-72-72-74—289 +5 Jeongeun Lee6, $67,902 73-70-77-69—289 +5 Ryann O’Toole, $67,902 67-71-79-72—289 +5 Sung Hyun Park, $67,902 69-69-77-74—289 +5 Celine Boutier, $51,042 71-71-73-75—290 +6 Georgia Hall, $51,042 72-71-71-76—290 +6 A Lim Kim, $51,042 74-70-71-75—290 +6 Lizette Salas, $51,042 71-70-74-75—290 +6 Marissa Steen, $51,042 72-71-71-76—290 +6 Lilia Vu, $51,042 71-69-71-79—290 +6 Amanda Doherty, $41,410 70-72-71-78—291 +7 Jennifer Kupcho, $41,410 72-71-77-71—291 +7 Alison Lee, $41,410 72-72-73-74—291 +7 Rose Zhang, $0 72-71-75-73—291 +7 Brittany Altomare, $34,200 73-69-77-73—292 +8 Pia Babnik, $34,200 72-71-74-75—292 +8 Somi Lee, $34,200 73-68-69-82—292 +8 Mao Saigo, $34,200 70-72-75-75—292 +8 Saki Baba, $0 73-72-70-78—293 +9 Bailey Shoemaker, $0 72-70-72-79—293 +9 Marina Alex, $24,748 73-72-75-74—294 +10 Matilda Castren, $24,748 69-74-76-75—294 +10 Isi Gabsa, $24,748 74-69-74-77—294 +10 Lauren Hartlage, $24,748 71-69-78-76—294 +10 Linnea Johansson, $24,748 71-73-76-74—294 +10 In-Kyung Kim, $24,748 71-72-73-78—294 +10 Caroline Masson, $24,748 72-73-72-77—294 +10 Angel Yin, $24,748 71-74-71-78—294 +10 Na Rin An, $21,735 72-70-76-77—295 +11 Yealimi Noh, $21,735 72-72-76-75—295 +11 Allison Emrey, $21,220 71-73-78-74—296 +12 Sofia Garcia, $21,220 72-73-77-74—296 +12 Amy Olson, $21,220 69-72-75-80—296 +12 Tiffany Chan, $20,500 72-72-77-76—297 +13 Danielle Kang, $20,500 71-74-73-79—297 +13 Grace Kim, $20,500 73-72-75-77—297 +13 Jessica Korda, $20,500 72-70-74-81—297 +13 Annie Park, $19,980 69-74-78-77—298 +14 Bianca Pagdanganan, $19,780 75-70-72-82—299 +15 Yuna Takagi, $19,570 74-68-77-84—303 +19 Maude-Aimee Leblanc, $19,370 72-73-79-81—305 +21

