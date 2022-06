Texas A&M 10, Texas 2

Texas Texas A&M ab r h bi ab r h bi Totals 36 2 7 2 Totals 33 10 10…

Texas Texas A&M ab r h bi ab r h bi Totals 36 2 7 2 Totals 33 10 10 7 Hdo III cf 3 1 1 1 Werner 3b 5 0 1 2 Kennedy lf 3 0 1 0 Moss 1b 5 0 1 1 Daly ph/2b-lf 1 0 0 0 Rock lf 3 1 0 0 Mlendez 1b 4 0 0 0 Bost dh 5 0 2 1 Stehly 2b/rf 5 0 0 0 Targac 2b 3 4 1 0 Todd dh 5 0 3 1 Claunch c 3 2 1 0 Mssnger 3b 4 0 0 0 Minnich rf 4 1 2 1 Ardoin c 4 0 1 0 Thmpson cf 2 2 2 2 Cmpbell rf/lf 3 1 1 0 Kaler ss 3 0 0 0 Faltine ss 4 0 0 0

E_Messinger, Harrison, Werner, Thompson. 2B_Hodo iii (26), Bost 2 (13), Minnich (15), Thompson (8). RBI_Hodo iii (47), Todd (31), Werner 2 (28), Moss (49), Bost (45), Minnich (51), Thompson 2 (31).

Texas 110 000 000 272 — 2 Texas A&M 041 120 11x 10102 — 10

IP H R ER BB SO

Texas Gordon L 1 2/3 4 4 4 1 1 Suthard 2 2 2 1 1 3 Dplntr 0 1/3 2 2 2 1 1 Hrrison 2 1 1 0 2 0 Olvarez 1 0 0 0 1 1 Mrhouse 1 1 1 1 0 3

Texas A&M Dallas W 5 6 2 1 2 3 Palisch 2 2/3 1 0 0 2 5 Rudis 1 1/3 0 0 0 0 2

