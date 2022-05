KitchenAid Senior PGA Championship Par Scores

Sunday At The GC at Harbor Shores Benton Harbor, Mich. Purse: $3.3 million Yardage: 6,852; Par: 71 Final Round Steven…

Sunday

At The GC at Harbor Shores

Benton Harbor, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,852; Par: 71

Final Round

Steven Alker 64-72-69-63—268 -16 Stephen Ames 68-66-67-70—271 -13 Bernhard Langer 68-68-67-71—274 -10 K.J. Choi 68-72-70-65—275 -9 Paul Goydos 69-68-67-71—275 -9 Miguel Angel Jimenez 67-74-65-69—275 -9 Mike Weir 65-71-67-72—275 -9 Shane Bertsch 67-72-67-70—276 -8 Brian Gay 68-68-69-71—276 -8 Mark Hensby 67-75-67-67—276 -8 Brandt Jobe 68-71-68-69—276 -8 Colin Montgomerie 69-71-68-68—276 -8 Alex Cejka 68-69-68-72—277 -7 Darren Clarke 68-74-68-68—278 -6 Ernie Els 67-70-70-71—278 -6 Billy Mayfair 70-73-67-68—278 -6 Thongchai Jaidee 70-70-66-73—279 -5 Robert Karlsson 66-72-69-72—279 -5 Tracy Phillips 69-68-70-72—279 -5 Paul Broadhurst 72-69-71-68—280 -4 Bob Estes 64-76-70-70—280 -4 Ricardo Gonzalez 69-72-67-72—280 -4 Padraig Harrington 68-70-68-74—280 -4 Tim Herron 71-71-69-69—280 -4 Thomas Levet 67-73-67-73—280 -4 Tim Petrovic 69-70-70-71—280 -4 Gene Sauers 67-73-66-74—280 -4 Charlie Wi 70-73-67-70—280 -4 Woody Austin 67-72-70-72—281 -3 Chris DiMarco 67-74-69-71—281 -3 Jerry Kelly 69-72-70-70—281 -3 Kevin Sutherland 68-71-70-72—281 -3 Retief Goosen 71-74-69-68—282 -2 Scott McCarron 68-66-74-74—282 -2 Duffy Waldorf 66-74-69-73—282 -2 Y.E. Yang 71-71-69-71—282 -2 Michael Allen 68-73-70-72—283 -1 Olin Browne 70-74-71-69—284 E Paul Claxton 65-77-73-70—285 +1 Glen Day 69-75-72-69—285 +1 Jeff Maggert 71-72-70-72—285 +1 Rod Pampling 69-68-75-73—285 +1 Thomas Goegele 72-72-76-66—286 +2 James Kingston 69-71-73-73—286 +2 Tom Lehman 72-71-71-72—286 +2 Shaun Micheel 70-68-75-73—286 +2 Dicky Pride 67-77-73-69—286 +2 Paul Stankowski 70-71-72-73—286 +2 Tim Weinhart 73-70-71-72—286 +2 Roger Chapman 70-75-70-72—287 +3 Joakim Haeggman 67-74-70-76—287 +3 Stephen Leaney 70-75-74-68—287 +3 David McKenzie 71-74-70-72—287 +3 Omar Uresti 72-70-75-70—287 +3 Michael Campbell 71-70-74-73—288 +4 Joe Durant 70-74-75-69—288 +4 Peter Fowler 70-72-72-74—288 +4 David Frost 73-72-73-70—288 +4 Kirk Triplett 70-75-72-71—288 +4 Phillip Price 71-72-73-73—289 +5 Corey Pavin 73-72-73-72—290 +6 Brett Quigley 71-73-76-70—290 +6 Gary Wolstenholme 69-74-73-75—291 +7 Harrison Frazar 71-74-73-74—292 +8 Jay Haas 72-71-75-74—292 +8 Tim Fleming 71-74-71-77—293 +9 Neal Lancaster 74-71-76-72—293 +9 Scott Parel 71-74-80-68—293 +9 Jeff Sluman 70-73-75-75—293 +9 Stephen Dodd 68-72-80-75—295 +11 Bob Sowards 68-74-78-75—295 +11 Billy Andrade 72-72-76-77—297 +13

