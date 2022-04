The Masters Scores

Saturday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11,500,000 Yardage: 7,510; Par: 72 Third Round Scottie Scheffler 69-67-71_207 Cameron…

Saturday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11,500,000 Yardage: 7,510; Par: 72 Third Round

Scottie Scheffler 69-67-71_207

Cameron Smith 68-74-68_210

Sungjae Im 67-74-71_212

Shane Lowry 73-68-73_214

Charl Schwartzel 72-69-73_214

Justin Thomas 76-67-72_215

Corey Conners 70-73-72_215

Danny Willett 69-74-73_216

Tommy Fleetwood 75-72-70_217

Jason Kokrak 70-76-71_217

Rory McIlroy 73-73-71_217

Collin Morikawa 73-70-74_217

Dustin Johnson 69-73-75_217

Cameron Champ 72-75-71_218

Webb Simpson 71-74-73_218

Will Zalatoris 71-72-75_218

Hideki Matsuyama 72-69-77_218

Viktor Hovland 72-76-71_219

Marc Leishman 73-75-71_219

Talor Gooch 72-74-73_219

Si Woo Kim 76-70-73_219

Hudson Swafford 77-69-73_219

Harry Higgs 71-75-73_219

Lee Westwood 72-74-73_219

J. J. Spaun 74-70-75_219

Min Woo Lee 73-75-72_220

Lucas Glover 72-76-72_220

Patrick Reed 74-73-73_220

Tony Finau 71-75-74_220

Sergio Garcia 72-74-74_220

Kevin Kisner 75-70-75_220

Matthew Fitzpatrick 71-73-76_220

Joaquin Niemann 69-74-77_220

Christiaan Bezuidenhout 73-71-77_221

Kevin Na 71-71-79_221

Seamus Power 74-74-74_222

Tom Hoge 73-74-75_222

Sepp Straka 74-72-76_222

Robert MacIntyre 73-73-76_222

Harold Varner III 71-71-80_222

Russell Henley 73-74-76_223

Daniel Berger 71-75-77_223

Jon Rahm 74-72-77_223

Tiger Woods 71-74-78_223

Max Homa 74-73-77_224

Bubba Watson 73-73-78_224

Patrick Cantlay 70-75-79_224

Mackenzie Hughes 73-75-77_225

Tyrrell Hatton 72-74-79_225

Billy Horschel 74-73-79_226

Cameron Davis 75-73-79_227

Adam Scott 74-74-80_228

