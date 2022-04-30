LPGA Garden City Charity Classic Scores

|Saturday
|At Buffalo Dunes
|Garden City, Kan.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,481; Par: 72
|Second Round
|a-amateur
Gabriella Then 67-70_137
Yan Liu 69-69_138
Maddi Caldwell-Young 71-68_139
Alexa Pano 69-70_139
Jillian Hollis 66-73_139
Teresa Toscano 73-68_141
Sofia Garcia 69-72_141
Kristen Gillman 74-68_142
Maria Fernanda Escauriza 73-69_142
Karis Anne Davidson 72-70_142
Michelle Piyapattra 71-71_142
Xiaowen Yin 69-73_142
Emma Broze 74-69_143
Natalie Srinivasan 72-71_143
Kiira Riihijarvi 71-72_143
Celine Borge 71-72_143
Lindsey McCurdy 70-73_143
Julie Aime 70-73_143
Karen Kim 69-74_143
Regina Plasencia 74-70_144
Karolina Vlckova 73-71_144
Riley Rennell 72-72_144
Haley Moore 72-72_144
Julienne Soo 71-73_144
Laetitia Beck 70-74_144
Emilee Hoffman 74-71_145
Robyn Choi 73-72_145
Roberta Liti 72-73_145
Amelia Lewis 70-75_145
Bailey Tardy 74-72_146
Greta Isabella Voelker 73-73_146
Vicky Hurst 73-73_146
Jessica Porvasnik 72-74_146
Grace Kim 71-75_146
Samantha Wagner 71-75_146
Becca Huffer 69-77_146
Alisa Rodriguez 75-72_147
Alazne Urizar Zapata 74-73_147
Sarah Elizabeth White 73-74_147
Dottie Ardina 73-74_147
Min-G Kim 73-74_147
Amy Lee 73-74_147
Gigi Stoll 73-74_147
Gabby Lemieux 72-75_147
Lucy Li 72-75_147
Pinyada Kuvanun 71-76_147
Kim Kaufman 71-76_147
Jaravee Boonchant 70-77_147
Alejandra Llaneza 70-77_147
Kenzie Wright 70-77_147
Yue Ren 69-78_147
Lindy Duncan 68-79_147
Kaitlin Milligan 77-71_148
Alyaa Abdulghany 77-71_148
Kathleen Scavo * 74-74_148
Sierra Brooks 74-74_148
Anita Uwadia 73-75_148
Kennedy Swann 72-76_148
Katelyn Sisk 72-76_148
Kaley Nicole In 71-77_148
Xiaolin Tian 71-77_148
Kristin Coleman 70-78_148
|Missed the cut
Nannette Hill 78-71_149
Fernanda Lira 76-73_149
Elodie Chapelet 75-74_149
Ana Paula Valdes 74-75_149
Ching Huang 74-75_149
Malene Krolboll Hansen 74-75_149
Daniela Iacobelli 74-75_149
Kum-Kang Park 73-76_149
Lauren Cox 73-76_149
Laura Gonzalez Escallon 75-75_150
Katharine Patrick 75-75_150
Beth Wu 75-75_150
Binny Lee 75-75_150
Alexis Nicole Belton 73-77_150
Elin Arvidsson 73-77_150
Molly Skapik 72-78_150
Ana Pelaez Trivino 71-79_150
Brittany Fan 71-79_150
Brenda Gonzalez 78-73_151
Lakareber Abe 78-73_151
Allie White 77-74_151
Dorsey Addicks 77-74_151
Amelia Garvey 76-75_151
Min Seo Kwak 75-76_151
Abegail Arevalo 75-76_151
Cara Gorlei 73-78_151
Ho-yu An 79-73_152
Selena Costabile 77-75_152
Allyn Stephens (a) 76-76_152
Maria Fernanda Torres 74-78_152
Gabriela Ruffels 81-72_153
Laura Wearn 77-76_153
Ginger Howard 76-77_153
Britney Yada 75-78_153
Katherine Smith 75-78_153
Rachel Stous 79-75_154
Maggie Ashmore 78-76_154
Marta Sanz Barrio 77-77_154
Anna Redding 77-77_154
Prima Thammaraks 76-78_154
Daniela Darquea 76-78_154
Pauline Del Rosario 76-78_154
Valentina Haupt 75-79_154
Sophie Hausmann 75-79_154
Katie Yoo 75-79_154
Moeka Nishihata 73-81_154
Kendra Dalton 73-81_154
Caroline Hwang 81-74_155
Chorphaka Jaengkit 80-75_155
Ingrid Gutierrez Nunez 77-78_155
Maria Parra 75-80_155
Kelly Whaley 74-81_155
Andrea Wong 80-76_156
Siyun Liu 79-77_156
Mohan Du 78-78_156
Annika Clark 77-79_156
Milagros Chaves 77-79_156
Soo Jin Lee 76-80_156
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