RUSSIA-UKRAINE WAR: Live updates | Ukraine cracks down on ‘traitors’ | Russian advance crawls | Women train to find landmines | Va. breweries band together to help Ukraine
Home » Sports » LPGA Garden City Charity…

LPGA Garden City Charity Classic Scores

The Associated Press

April 30, 2022, 9:47 PM

Listen now to WTOP News WTOP.com | Alexa | Google Home | WTOP App | 103.5 FM
Saturday
At Buffalo Dunes
Garden City, Kan.
Purse: $200,000
Yardage: 6,481; Par: 72
Second Round
a-amateur

Gabriella Then 67-70_137

Yan Liu 69-69_138

Maddi Caldwell-Young 71-68_139

Alexa Pano 69-70_139

Jillian Hollis 66-73_139

Teresa Toscano 73-68_141

Sofia Garcia 69-72_141

Kristen Gillman 74-68_142

Maria Fernanda Escauriza 73-69_142

Karis Anne Davidson 72-70_142

Michelle Piyapattra 71-71_142

Xiaowen Yin 69-73_142

Emma Broze 74-69_143

Natalie Srinivasan 72-71_143

Kiira Riihijarvi 71-72_143

Celine Borge 71-72_143

Lindsey McCurdy 70-73_143

Julie Aime 70-73_143

Karen Kim 69-74_143

Regina Plasencia 74-70_144

Karolina Vlckova 73-71_144

Riley Rennell 72-72_144

Haley Moore 72-72_144

Julienne Soo 71-73_144

Laetitia Beck 70-74_144

Emilee Hoffman 74-71_145

Robyn Choi 73-72_145

Roberta Liti 72-73_145

Amelia Lewis 70-75_145

Bailey Tardy 74-72_146

Greta Isabella Voelker 73-73_146

Vicky Hurst 73-73_146

Jessica Porvasnik 72-74_146

Grace Kim 71-75_146

Samantha Wagner 71-75_146

Becca Huffer 69-77_146

Alisa Rodriguez 75-72_147

Alazne Urizar Zapata 74-73_147

Sarah Elizabeth White 73-74_147

Dottie Ardina 73-74_147

Min-G Kim 73-74_147

Amy Lee 73-74_147

Gigi Stoll 73-74_147

Gabby Lemieux 72-75_147

Lucy Li 72-75_147

Pinyada Kuvanun 71-76_147

Kim Kaufman 71-76_147

Jaravee Boonchant 70-77_147

Alejandra Llaneza 70-77_147

Kenzie Wright 70-77_147

Yue Ren 69-78_147

Lindy Duncan 68-79_147

Kaitlin Milligan 77-71_148

Alyaa Abdulghany 77-71_148

Kathleen Scavo * 74-74_148

Sierra Brooks 74-74_148

Anita Uwadia 73-75_148

Kennedy Swann 72-76_148

Katelyn Sisk 72-76_148

Kaley Nicole In 71-77_148

Xiaolin Tian 71-77_148

Kristin Coleman 70-78_148

Missed the cut

Nannette Hill 78-71_149

Fernanda Lira 76-73_149

Elodie Chapelet 75-74_149

Ana Paula Valdes 74-75_149

Ching Huang 74-75_149

Malene Krolboll Hansen 74-75_149

Daniela Iacobelli 74-75_149

Kum-Kang Park 73-76_149

Lauren Cox 73-76_149

Laura Gonzalez Escallon 75-75_150

Katharine Patrick 75-75_150

Beth Wu 75-75_150

Binny Lee 75-75_150

Alexis Nicole Belton 73-77_150

Elin Arvidsson 73-77_150

Molly Skapik 72-78_150

Ana Pelaez Trivino 71-79_150

Brittany Fan 71-79_150

Brenda Gonzalez 78-73_151

Lakareber Abe 78-73_151

Allie White 77-74_151

Dorsey Addicks 77-74_151

Amelia Garvey 76-75_151

Min Seo Kwak 75-76_151

Abegail Arevalo 75-76_151

Cara Gorlei 73-78_151

Ho-yu An 79-73_152

Selena Costabile 77-75_152

Allyn Stephens (a) 76-76_152

Maria Fernanda Torres 74-78_152

Gabriela Ruffels 81-72_153

Laura Wearn 77-76_153

Ginger Howard 76-77_153

Britney Yada 75-78_153

Katherine Smith 75-78_153

Rachel Stous 79-75_154

Maggie Ashmore 78-76_154

Marta Sanz Barrio 77-77_154

Anna Redding 77-77_154

Prima Thammaraks 76-78_154

Daniela Darquea 76-78_154

Pauline Del Rosario 76-78_154

Valentina Haupt 75-79_154

Sophie Hausmann 75-79_154

Katie Yoo 75-79_154

Moeka Nishihata 73-81_154

Kendra Dalton 73-81_154

Caroline Hwang 81-74_155

Chorphaka Jaengkit 80-75_155

Ingrid Gutierrez Nunez 77-78_155

Maria Parra 75-80_155

Kelly Whaley 74-81_155

Andrea Wong 80-76_156

Siyun Liu 79-77_156

Mohan Du 78-78_156

Annika Clark 77-79_156

Milagros Chaves 77-79_156

Soo Jin Lee 76-80_156

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports

Two years into the pandemic, federal employee engagement drops in 2021 FEVS

OMB names DoD's suicide prevention director as chief statistician to lead data goals

OPM to broaden “ban the box” opportunities for formerly incarcerated workers

House lawmakers seek VA EHR pause, 'gravely concerned' for patient safety

More from WTOP

Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up