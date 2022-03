US-Costa Rica Summary

At San Jose Costa Rica United States 0 0—0 Costa Rica 0 2—2 First half_None. Second half_1, Costa Rica, Vargas…

At San Jose Costa Rica United States 0 0—0 Costa Rica 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Costa Rica, Vargas 1 (Aguilera), 51st minute. 2, Costa Rica, Contreras 2 (Bennette), 59th minute.

Yellow cards_Mora, CR, 63rd; Galo, CR, 82nd. Red cards_None.

Referee_Drew Fischer, Canada. Assistant referees_Michael Barwegen, Canada; Chris Wattam, Canada. 4th official_Pierre-Luc Lauziere, Canada. VAR_César Ramos, Mexico. AVAR_Óscar Macías, Mexico.

A_35,000.

Lineups

United States_Zack Steffen; DeAndre Yedlin (Shaq Moore, 61st), Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (Luca de la Torre, 46th), Yunus Musah, Kellyn Acosta; Tim Weah (Gio Reyna, 62nd), Christian Pulisic (Jordan Morris, 84th), Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 62nd)

Costa Rica_Keylor Navas (Esteban Alvarado, 79th); Carlos Martínez (Carlos Mora, 65th), Juan Pablo Vargas, Kendall Waston (Yeltsin Tejeda, 65th), Daniel Chacon, Ian Lawrence; Orlando Galo, Brandon Aguilera (Douglas López, 68th), Carlos Mora, Jewison Bennette (José Ortiz, 79th); Anthony Contreras

