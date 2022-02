Sweden 4, Slovakia 1 Sweden 3 0 1 — 4 Slovakia 0 0 1 — 1 First Period_1, Sweden, Joakim…

Sweden 4, Slovakia 1

Sweden 3 0 1 — 4 Slovakia 0 0 1 — 1

First Period_1, Sweden, Joakim Nordstrom (Lukas Bengtsson, Max Friberg), 11:22. 2, Sweden, Lucas Wallmark (Jonathan Pudas, Henrik Tommernes), 18:10 (pp). 3, Sweden, Max Friberg (Philip Holm, Joakim Nordstrom), 19:55. Penalties_Marek Hrivik, Slovakia (hooking); Mislav Rosandic, Slovakia (delaying the game).

Second Period_No Scoring. Penalties_Joakim Nordstrom, Sweden (hooking); Jonathan Pudas, Sweden (holding an opponent); Theodor Lennstrom, Sweden (roughing); Milos Kelemen, Slovakia (roughing); Simon Nemec, Slovakia (tripping); Lucas Wallmark, Sweden (slashing); Joakim Nordstrom, Sweden (slashing).

Third Period_4, Sweden, Carl Klingberg (Anton Lander, Mathias Brome), 57:44. 5, Slovakia, Juraj Slafkovsky (Simon Nemec), 58:18. Penalties_Pavol Regenda, Slovakia (high sticking); Philip Holm, Sweden (holding the stick).

Shots on Goal_Sweden 12-9-8_29. Slovakia 14-16-11_41.

Goalies_Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg. Slovakia, Patrik Rybar, Matej Tomek.

Referee_Yevgeni Romasko, Russia. Andre Schrader, Germany. David Obwegeser, Switzerland. Brian Oliver, United States.

