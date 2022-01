Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD33,784,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open…

Monday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD33,784,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Benjamin Bonzi, France, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-3, 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz (31), Spain, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-2, 6-2, 6-3.

Radu Albot, Moldova, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-3, 6-4, 4-6, 6-2.

Aleksandar Vukic, Australia, def. Lloyd Harris (30), South Africa, 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (3).

Kwon Soon Woo, South Korea, def. Holger Vitus Nodskov Rune, Denmark, 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2.

Gael Monfils (17), France, def. Federico Coria, Argentina, 6-1, 6-1, 6-3.

Denis Shapovalov (14), Canada, def. Laslo Djere, Serbia, 7-6 (3), 6-4, 3-6, 7-6 (3).

Dusan Lajovic, Serbia, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-3, 4-6, 6-1, 6-7 (6), 6-1.

Pedro Martinez, Spain, def. Federico Delbonis, Argentina, 7-6 (15), 3-6, 6-4, 6-2.

Stefan Kozlov, United States, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 7-5, 6-3, 6-4.

Karen Khachanov (28), Russia, def. Denis Kudla, United States, 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (2).

Cristian Garin (16), Chile, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4), 6-3.

Matteo Berrettini (7), Italy, def. Brandon Nakashima, United States, 4-6, 6-2, 7-6 (5), 6-3.

Sebastian Korda, United States, def. Cameron Norrie (12), Britain, 6-3, 6-0, 6-4.

Adrian Mannarino, France, def. James Duckworth, Australia, 6-4, 2-6, 3-6, 6-2, 6-1.

Pablo Carreno Busta (19), Spain, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-1, 6-2, 7-6 (2).

Rafael Nadal (6), Spain, def. Marcos Giron, United States, 6-1, 6-4, 6-2.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Ernesto Escobedo, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-3, 6-3.

Dominik Koepfer, Germany, def. Carlos Taberner, Spain, 6-1, 3-6, 6-4, 6-1.

Hubert Hurkacz (10), Poland, def. Egor Gerasimov, Belarus, 6-2, 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Lucas Pouille, France, 3-6, 6-3, 6-4, 6-3.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Fabio Fognini, Italy, 6-1, 6-4, 6-4.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Salvatore Caruso, Italy, 6-4, 6-2, 6-1.

Yannick Hanfmann, Germany, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-2, 6-3, 6-2.

Mackenzie McDonald, United States, def. Nikola Milojevic, Serbia, 5-7, 6-4, 6-3, 6-2.

Lorenzo Sonego (25), Italy, def. Sam Querrey, United States, 7-5, 6-3, 6-3.

Reilly Opelka (23), United States, def. Kevin Anderson, South Africa, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Oscar Otte, Germany, def. Chun Hsin Tseng, Taiwan, 6-4, 6-3, 6-2.

Tommy Paul, United States, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-3, 6-4, 6-2.

John Millman, Australia, def. Feliciano Lopez, Spain, 6-1, 6-3, 4-6, 7-5.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Daniel Altmaier, Germany, 7-6 (3), 6-1, 7-6 (1).

Aslan Karatsev (18), Russia, def. Jaume Munar, Spain, 3-6, 7-6 (1), 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Women’s Singles

First Round

Camila Giorgi (30), Italy, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-4, 6-0.

Harmony Tan, France, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-3, 6-3.

Belinda Bencic (22), Switzerland, def. Kristina Mladenovic, France, 6-4, 6-3.

Elina Svitolina (15), Ukraine, def. Fiona Ferro, France, 6-1, 7-6 (4).

Amanda Anisimova, United States, def. Arianne Hartono, Netherlands, 2-6, 6-4, 6-3.

Maria Sakkari (5), Greece, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 7-6 (2).

Qinwen Zheng, China, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-3, 1-6, 7-6 (5).

Sara Sorribes Tormo (32), Spain, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-4, 6-1.

Naomi Osaka (13), Japan, def. Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, 6-3, 6-3.

Bernarda Pera, United States, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, 7-5, 6-3.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Diane Parry, France, 6-1, 7-6 (2).

Tereza Martincova, Czech Republic, def. Lauren Davis, United States, 7-5, 6-2.

Madison Brengle, United States, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-1, 0-6, 5-0, ret.

Alison van Uytvanck, Belgium, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-3, 6-4.

Maryna Zanevska, Belgium, def. Kaja Juvan, Slovenia, 7-6 (7), 7-6 (4).

Nuria Parrizas Diaz, Spain, def. Irina Bara, Romania, 6-3, 6-1.

Victoria Azarenka (24), Belarus, def. Panna Udvardy, Hungary, 6-3, 6-1.

Lucia Bronzetti, Italy, def. Varvara Gracheva, Russia, 3-6, 6-2, 6-3.

Veronika Kudermetova (28), Russia, def. Claire Liu, United States, 6-4, 6-4.

Wang Qiang, China, def. Coco Gauff (18), United States, 6-4, 6-2.

Xiyu Wang, China, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 7-5, 6-3.

Barbora Krejcikova (4), Czech Republic, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-2, 6-0.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-1, 6-3.

Jessica Pegula (21), United States, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 4-6, 7-6 (1), 7-5.

Alison Riske, United States, def. Donna Vekic, Croatia, 6-2, 6-2.

Jelena Ostapenko (26), Latvia, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-7 (7), 6-4, 6-1.

Martina Trevisan, Italy, def. Nao Hibino, Japan, 6-2, 6-3.

Madison Keys, United States, def. Sofia Kenin (11), United States, 7-6 (2), 7-5.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-0, 6-1.

Jil Teichmann, Switzerland, def. Petra Martic, Croatia, 6-3, 6-3.

Jaqueline Adina Cristian, Romania, def. Greet Minnen, Belgium, 7-5, 6-4.

Paula Badosa (8), Spain, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-4, 6-0.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.