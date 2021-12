Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 12 EAST Albany (NY) 64, Siena 44 Fordham 71, Lafayette 36 George Washington 62, Howard 53 Holy Cross…

Sunday, Dec. 12

EAST

Albany (NY) 64, Siena 44

Fordham 71, Lafayette 36

George Washington 62, Howard 53

Holy Cross 65, Stetson 50

Navy 73, Rider 59

Penn St. 78, Youngstown St. 58

Rhode Island 45, Maine 44

Rutgers 74, Delaware St. 36

St. Bonaventure 50, Marshall 47

Villanova 56, Oregon St. 52

Wagner 62, St. John’s 59

SOUTH

Austin Peay 67, Bellarmine 54

Elon 65, Davidson 51

Florida 69, Florida St. 55

Georgia Tech 63, Furman 36

LSU 96, Texas Southern 55

Lipscomb 86, Tennessee Wesleyan 44

Louisville 64, Kentucky 58

Miami 86, Robert Morris 45

Mississippi St. 54, UT Martin 37

NC State 101, Saint Mary’s (Cal) 73

North Carolina 107, UNC-Asheville 46

North Florida 60, Bethune-Cookman 47

Old Dominion 76, Norfolk St. 47

Richmond 90, William & Mary 52

Samford 77, UAB 68

South Carolina 66, Maryland 59

South Florida 64, VCU 57

Tennessee 84, Georgia St. 60

UCF 61, Mercer 47

UMKC 74, Tennessee St. 70

Virginia Tech 89, Radford 40

W. Carolina 61, SC State 52

West Virginia 75, James Madison 68, OT

Winthrop 62, Claflin 56

Wofford 78, Appalachian St. 65

MIDWEST

Bowling Green 100, Notre Dame College 48

Cincinnati 82, Xavier 73

Creighton 69, Arizona St. 62

Drake 96, N. Illinois 44

Green Bay 63, Wisconsin 53

Illinois 78, Butler 66

Kansas 80, Santa Clara 65

Miami (Ohio) 80, E. Kentucky 62

Michigan 73, Minnesota 61

Missouri 69, Alabama A&M 55

Notre Dame 78, Fort Wayne 41

Purdue 101, Denver 68

S. Illinois 70, Quincy 45

SOUTHWEST

Abilene Christian 92, University of North Texas at Dallas 47

Houston 63, Louisiana-Lafayette 51

TCU 87, Texas A&M 75

Texas Tech 68, UNLV 61

Tulsa 78, Cent. Arkansas 46

FAR WEST

Arizona 77, New Mexico 60

Colorado St. 64, CSU-Pueblo 45

Stanford 91, Pacific 62

Washington St. 62, Boise St. 55

Wyoming 71, N. Dakota St. 45

___

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.