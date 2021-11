NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 9 367 2471 24 274.6 Missouri 9 396 2439 24…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 9 367 2471 24 274.6 Missouri 9 396 2439 24 271.0 Kansas 9 364 2254 34 250.4 Stanford 9 373 2089 23 232.1 Umass 9 358 2082 32 231.3 Northwestern 9 375 2021 24 224.6 Temple 9 409 1993 24 221.4 Akron 9 343 1980 22 220.0 Virginia 9 346 1972 18 219.1 Wake Forest 9 395 1944 17 216.0 South Florida 9 331 1917 20 213.0 Marshall 9 421 1904 12 211.6 Ohio 9 378 1873 19 208.1 N. Illinois 9 322 1843 25 204.8 Charlotte 9 339 1839 14 204.3 Texas 9 349 1827 19 203.0 TCU 9 344 1814 20 201.6 Buffalo 9 372 1795 20 199.4 Uconn 9 403 1785 18 198.3 FIU 9 359 1775 19 197.2 Kent St. 9 349 1763 25 195.9 Washington 9 363 1760 14 195.6 Mississippi 9 409 1758 20 195.3 Bowling Green 9 435 1746 22 194.0 E. Michigan 9 343 1684 20 187.1 Texas State 9 372 1678 18 186.4 Vanderbilt 9 314 1666 16 185.1 Virginia Tech 9 351 1664 12 184.9 Duke 9 354 1654 18 183.8 North Carolina 9 348 1625 18 180.6 Rice 9 309 1615 25 179.4 Louisiana-Monroe 9 330 1602 17 178.0 Colorado 9 317 1595 16 177.2 New Mexico St. 9 317 1584 17 176.0 Georgia Tech 9 389 1576 11 175.1 Arizona 9 356 1564 10 173.8 Boise St. 9 369 1556 11 172.9 Boston College 9 326 1539 11 171.0 W. Kentucky 9 365 1529 19 169.9 Tulane 9 363 1528 21 169.8 Louisiana Tech 9 326 1527 20 169.7 Wyoming 9 361 1515 13 168.3 Georgia St. 9 381 1501 14 166.8 FAU 9 324 1500 14 166.7 Utah St. 9 323 1491 16 165.7 Southern Cal 9 319 1469 19 163.2 Georgia Southern 9 314 1462 13 162.4 Washington St. 9 325 1456 14 161.8 Rutgers 9 342 1455 11 161.7 North Texas 9 352 1453 15 161.4 Florida 9 327 1449 11 161.0 Louisiana-Lafayette 9 357 1434 10 159.3 South Carolina 9 333 1431 12 159.0 Tulsa 9 356 1415 15 157.2 Southern Miss. 9 334 1414 13 157.1 Cincinnati 9 382 1413 10 157.0 Arkansas 9 341 1404 16 156.0 UCF 9 333 1399 15 155.4 UNLV 9 328 1397 13 155.2 Ball St. 9 360 1390 16 154.4 Florida St. 9 357 1383 12 153.7 Maryland 9 340 1381 16 153.4 Tennessee 9 367 1380 18 153.3 Illinois 10 378 1523 13 152.3 East Carolina 9 308 1356 15 150.7 Hawaii 10 379 1496 19 149.6 LSU 9 331 1335 13 148.3 Memphis 9 352 1318 13 146.4 BYU 10 346 1461 19 146.1 Purdue 9 313 1300 12 144.4 Toledo 9 358 1299 7 144.3 Middle Tennessee 9 330 1294 14 143.8 Oregon St. 9 310 1293 13 143.7 Utah 9 325 1290 9 143.3 Texas Tech 9 302 1285 14 142.8 Notre Dame 9 326 1272 13 141.3 New Mexico 9 350 1265 15 140.6 Colorado St. 9 352 1260 9 140.0 Coastal Carolina 9 325 1253 12 139.2 Cent. Michigan 9 339 1240 13 137.8 Miami (Ohio) 9 326 1237 10 137.4 Auburn 9 348 1234 8 137.1 Penn St. 9 347 1234 7 137.1 Miami 9 304 1219 13 135.4 Liberty 10 379 1344 13 134.4 Navy 9 294 1206 21 134.0 San Jose St. 10 379 1337 6 133.7 Louisville 9 298 1197 12 133.0 Nebraska 10 356 1325 8 132.5 Indiana 9 307 1188 13 132.0 Appalachian St. 9 314 1183 14 131.4 California 9 308 1177 10 130.8 Nevada 9 291 1176 12 130.7 Fresno St. 10 361 1302 13 130.2 Arizona St. 9 318 1170 12 130.0 W. Michigan 9 290 1158 11 128.7 SMU 9 333 1157 7 128.6 Baylor 9 325 1137 11 126.3 Syracuse 9 342 1131 10 125.7 Clemson 9 342 1128 5 125.3 Michigan 9 300 1122 9 124.7 Oregon 9 323 1108 11 123.1 Texas A&M 9 309 1108 5 123.1 West Virginia 9 306 1104 8 122.7 Old Dominion 9 319 1076 8 119.6 Kentucky 9 284 1073 9 119.2 UTEP 9 303 1064 12 118.2 UAB 9 328 1061 9 117.9 Kansas St. 9 303 1056 12 117.3 South Alabama 9 315 1055 12 117.2 Michigan St. 9 320 1051 6 116.8 UCLA 9 279 1049 17 116.6 Troy 9 346 1025 9 113.9 Ohio St. 9 323 982 9 109.1 Oklahoma 9 291 978 8 108.7 Pittsburgh 9 305 972 11 108.0 Minnesota 9 269 928 8 103.1 Army 8 228 823 13 102.9 Iowa St. 9 302 919 6 102.1 Mississippi St. 9 257 919 6 102.1 NC State 9 273 905 2 100.6 Air Force 9 272 898 10 99.8 Houston 9 305 893 10 99.2 Iowa 9 309 881 7 97.9 San Diego St. 9 285 823 4 91.4 Alabama 9 290 806 7 89.6 Oklahoma St. 9 297 776 8 86.2 UTSA 9 287 762 3 84.7 Georgia 9 280 726 2 80.7 Wisconsin 9 259 492 5 54.7

