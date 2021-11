AL Manager of the Year Voting Ballots

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Rich Dubroff, BaltimoreBaseball.com BAL Servais La Russa Cash Dave Ginsburg, The Associated Press BAL…

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Rich Dubroff, BaltimoreBaseball.com BAL Servais La Russa Cash Dave Ginsburg, The Associated Press BAL Servais La Russa Cash Ian Browne, MLB.com BOS Cash Cora Servais Chris Cotillo, MassLive BOS Cash Servais Cora Scott Merkin, MLB.com CHI Cash La Russa Servais Scot Gregor, Daily Herald CHI Baker Montoyo Servais Tom Withers, Associated Press CLE Servais Cash Montoyo Joe Noga, cleveland.com CLE Servais Baker Cash Jon Paul Morosi, MLB.com DET Baker Servais Cash Chris McCosky, Detroit News DET Cash Servais Hinch Brian McTaggart, MLB.com HOU Cash Servais Hinch Jesus Ortiz, Our Esquina Sports HOU Cash Baker La Russa Sam Mellinger, KC Star KC Cash Servais Baker Alec Lewis, The Athletic KC Cash Servais Hinch Sam Blum, The Athletic LA Cash Servais La Russa Jim Alexander, Southern Calif. News Group LA Montoyo Servais La Russa La Velle Neal III, Minneapolis Star Tribune MIN Cash Servais Baker Dave Campbell, Associated Press MIN Montoyo Servais Baker Pete Caldera, Bergen Record NY Cash Cora Baker Ken Davidoff, New York Post NY Cora Cash Baker Josh Dubow, The Associated Press OAK Cash Servais Baker Shayna Rubin, Bay Area News Group OAK Cash Servais Baker Shiho Sasaki, Jiji Press SEA Cash Servais Baker Maury Brown, Forbes SEA Servais Baker Cash John Romano, Tampa Bay Times TB Cash Baker Servais Mark Didtler, AP Freelance Writer TB Cash Cora Montoyo Jeff Wilson, Jeff Wilson’s Texas Rangers Newsletter TEX Cash Baker Servais TR Sullivan, At-Large TEX Cash La Russa Servais Mike Wilner, Toronto Star TOR Montoyo Servais Cash Mike Harrington, Buffalo News TOR Cash Montoyo Cora

