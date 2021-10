NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Georgia 7 408 1450 207.1 Wisconsin 7 397 1561 223.0 Iowa St. 7…

G Plays Yds Yds Pg Georgia 7 408 1450 207.1 Wisconsin 7 397 1561 223.0 Iowa St. 7 400 1840 262.9 Houston 7 424 1952 278.9 San Diego St. 7 484 1956 279.4 Air Force 8 450 2251 281.4 Troy 7 438 2001 285.9 Colorado St. 7 455 2067 295.3 Cincinnati 7 499 2075 296.4 UTEP 7 437 2086 298.0 Michigan 7 434 2093 299.0 Iowa 7 485 2108 301.1 Purdue 7 430 2111 301.6 Liberty 8 532 2416 302.0 Alabama 8 493 2449 306.1 Wyoming 7 475 2178 311.1 Minnesota 7 415 2184 312.0 NC State 7 450 2188 312.6 Oklahoma St. 7 457 2217 316.7 Pittsburgh 7 448 2231 318.7 W. Michigan 8 459 2566 320.8 Kentucky 7 444 2246 320.9 Arizona St. 7 454 2249 321.3 Coastal Carolina 7 433 2264 323.4 Penn St. 7 527 2271 324.4 UAB 8 521 2598 324.8 Syracuse 8 524 2600 325.0 Toledo 8 553 2615 326.9 Mississippi St. 7 408 2290 327.1 Texas A&M 8 553 2634 329.2 UTSA 8 518 2659 332.4 Army 7 363 2328 332.6 Baylor 7 465 2333 333.3 Arkansas 8 518 2675 334.4 Washington 7 472 2341 334.4 South Alabama 7 462 2342 334.6 Clemson 7 513 2352 336.0 Florida 7 468 2355 336.4 Fresno St. 8 539 2709 338.6 Auburn 7 488 2384 340.6 Boston College 7 428 2411 344.4 South Carolina 8 519 2769 346.1 Nebraska 8 545 2787 348.4 New Mexico 8 559 2790 348.8 San Jose St. 8 558 2792 349.0 Kansas St. 7 437 2449 349.9 Miami (Ohio) 8 515 2799 349.9 Ohio St. 7 504 2452 350.3 Southern Miss. 7 420 2456 350.9 Navy 7 416 2489 355.6 West Virginia 7 456 2497 356.7 Old Dominion 7 485 2501 357.3 Bowling Green 8 575 2881 360.1 Indiana 7 468 2529 361.3 Arizona 7 436 2537 362.4 California 7 470 2550 364.3 Utah 7 480 2555 365.0 Rutgers 7 448 2582 368.9 Notre Dame 7 487 2596 370.9 UCF 7 501 2597 371.0 FAU 7 479 2609 372.7 Appalachian St. 7 463 2625 375.0 Temple 7 498 2635 376.4 Colorado 7 462 2636 376.6 North Carolina 7 474 2653 379.0 Louisiana-Lafayette 7 472 2660 380.0 Virginia Tech 7 487 2668 381.1 Southern Cal 7 442 2675 382.1 Oklahoma 8 527 3061 382.6 Texas Tech 8 533 3082 385.2 UCLA 8 547 3085 385.6 BYU 8 560 3091 386.4 Florida St. 7 509 2722 388.9 Nevada 7 503 2727 389.6 Miami 7 502 2731 390.1 Washington St. 8 559 3131 391.4 Oregon St. 7 492 2742 391.7 Marshall 7 557 2743 391.9 E. Michigan 8 560 3146 393.2 Tennessee 8 617 3150 393.8 Ball St. 8 571 3152 394.0 SMU 7 472 2772 396.0 Maryland 7 483 2774 396.3 Oregon 7 552 2801 400.1 Illinois 8 555 3222 402.8 Buffalo 8 538 3230 403.8 Stanford 7 490 2838 405.4 Cent. Michigan 8 532 3251 406.4 Michigan St. 7 584 2845 406.4 Boise St. 7 494 2852 407.4 LSU 8 571 3268 408.5 Tulsa 7 498 2866 409.4 Memphis 8 618 3278 409.8 Georgia St. 7 513 2897 413.9 Middle Tennessee 7 531 2914 416.3 Northwestern 7 507 2922 417.4 Georgia Tech 7 504 2931 418.7 N. Illinois 8 524 3363 420.4 North Texas 7 482 2948 421.1 Mississippi 7 532 2954 422.0 Texas State 7 502 2954 422.0 Louisville 7 506 2962 423.1 Ohio 8 575 3392 424.0 East Carolina 7 502 3011 430.1 Virginia 8 557 3462 432.8 Texas 7 490 3044 434.9 Wake Forest 7 522 3062 437.4 Uconn 9 684 3937 437.4 Rice 7 449 3073 439.0 Charlotte 7 439 3113 444.7 Duke 7 495 3113 444.7 Utah St. 7 481 3121 445.9 Hawaii 8 638 3586 448.2 W. Kentucky 7 538 3138 448.3 UNLV 7 491 3141 448.7 Akron 8 501 3593 449.1 Louisiana Tech 7 527 3149 449.9 Louisiana-Monroe 7 501 3151 450.1 TCU 7 456 3158 451.1 Vanderbilt 8 557 3671 458.9 New Mexico St. 8 527 3696 462.0 South Florida 7 468 3243 463.3 Kansas 7 455 3306 472.3 Kent St. 8 614 3795 474.4 FIU 7 525 3400 485.7 Missouri 7 505 3425 489.3 Georgia Southern 7 491 3455 493.6 Tulane 7 538 3457 493.9 Umass 7 471 3465 495.0 Arkansas St. 7 488 4050 578.6

