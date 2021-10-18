MLS Leaders

Through Sunday, October 17
|Goals
|Ola Kamara, DC
|17
|Raul Ruidiaz, SEA
|16
|Daniel Salloi, KC
|16
|Gustavo Bou, NE
|14
|Damir Kreilach, RSL
|14
|Adam Buksa, NE
|13
|Valentin Castellanos, NYC
|13
|Javier Hernandez, LA
|13
|Hany Mukhtar, NSH
|13
|Ricardo Pepi, DAL
|13
|Assists
|Carles Gil, NE
|17
|Djordje Mihailovic, MTL
|14
|Julian Gressel, DC
|11
|Jack Price, COL
|11
|Albert Rusnak, RSL
|11
|Aaron Herrera, RSL
|10
|Joao Paulo, SEA
|10
|Mauricio Pereyra, ORL
|10
|Yeferson Soteldo, TOR
|10
|Luciano Acosta, CIN
|9
|Maximiliano Moralez, NYC
|9
|Hany Mukhtar, NSH
|9
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|Shots
|Valentin Castellanos, NYC
|113
|Adam Buksa, NE
|97
|Raul Ruidiaz, SEA
|86
|Hany Mukhtar, NSH
|80
|Patryk Klimala, NYR
|78
|Emanuel Reynoso, MIN
|78
|Daniel Salloi, KC
|78
|Maximiliano Urruti, HOU
|75
|Fabio, NYR
|74
|Marcelino Moreno, ATL
|72
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|Shots on Goal
|Valentin Castellanos, NYC
|49
|Hany Mukhtar, NSH
|38
|Adam Buksa, NE
|37
|Raul Ruidiaz, SEA
|36
|Daniel Salloi, KC
|36
|Damir Kreilach, RSL
|33
|Ricardo Pepi, DAL
|31
|Gustavo Bou, NE
|30
|Cecilio Dominguez, ATX
|30
|CJ Sapong, NSH
|30
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|Cautions
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|12
|Eric Remedi, SJ
|12
|Gregore, MCF
|11
|Kyle Duncan, NYR
|10
|Fafa Picault, HOU
|9
|Valentin Castellanos, NYC
|8
|Chase Gasper, MIN
|8
|Judson, SJ
|8
|Damir Kreilach, RSL
|8
|Eduardo Lopez, SJ
|8
|Jesus Murillo, LFC
|8
|Santiago Sosa, ATL
|8
|Matias Vera, HOU
|8
|Victor Wanyama, MTL
|8
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|Cards
|Y
|R
|TOTAL
|Gregore, MCF
|11
|2
|13
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|12
|0
|12
|Eric Remedi, SJ
|12
|0
|12
|Kyle Duncan, NYR
|10
|0
|10
|Rudy Camacho, MTL
|7
|2
|9
|Judson, SJ
|8
|1
|9
|Fafa Picault, HOU
|9
|0
|9
|Victor Wanyama, MTL
|8
|1
|9
11 players tied with 8
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|Goals-Allowed Avg.
|Stefan Frei, SEA
|0.67
|Joe Willis, NSH
|0.90
|Andre Blake, PHI
|0.91
|Bill Hamid, DC
|0.99
|Tyler Miller, MIN
|1.00
|William Yarbrough, COL
|1.00
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|1.03
|Brad Guzan, ATL
|1.04
|Tim Melia, KC
|1.08
|Stefan Cleveland, SEA
|1.13
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|Shutouts
|Joe Willis, NSH
|13
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|11
|Tyler Miller, MIN
|11
|William Yarbrough, COL
|11
|Andre Blake, PHI
|10
|Brad Guzan, ATL
|9
|Bill Hamid, DC
|7
|Sean Johnson, NYC
|7
|Tim Melia, KC
|7
|Maxime Crepeau, VAN
|6
|Pedro Gallese, ORL
|6
|Eloy Room, CLB
|6
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|Saves
|Brad Stuver, ATX
|116
|JT Marcinkowski, SJ
|107
|Jonathan Bond, LA
|105
|Tyler Miller, MIN
|85
|William Yarbrough, COL
|85
|Matt Turner, NE
|84
|Joe Willis, NSH
|84
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|79
|Alex Bono, TOR
|78
|Brad Guzan, ATL
|78
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