European Tour Estrella Damm N.A. Analucia Masters Par Scores

Sunday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.4 million Yardage: 7,028; Par: 71 Final Round

Matthew Fitzpatrick, England 71-68-70-69_278 -6

Min Woo Lee, Australia 73-71-67-70_281 -3

Sebastian Soderberg, Sweden 70-69-72-70_281 -3

Alexander Bjork, Sweden 72-71-70-69_282 -2

Laurie Canter, England 74-65-67-76_282 -2

Ryan Fox, New Zealand 70-69-74-69_282 -2

David Lipsky, United States 71-75-64-76_282 -2

James Morrison, England 72-73-69-68_282 -2

Robert Rock, England 72-68-73-69_282 -2

Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-70-70-69_282 -2

John Catlin, United States 73-74-69-67_283 -1

Daniel Gavins, England 71-72-72-68_283 -1

Romain Langasque, France 69-69-73-72_283 -1

Bernd Wiesberger, Austria 73-70-68-72_283 -1

Nino Bertasio, Italy 72-71-73-68_284 E

Joachim B. Hansen, Denmark 70-72-72-70_284 E

Andrew Johnston, England 70-73-72-69_284 E

Matthias Schwab, Austria 74-71-70-69_284 E

Jordan Smith, England 73-72-70-69_284 E

Gavin Green, Malaysia 74-73-71-67_285 +1

Scott Jamieson, Scotland 72-68-74-71_285 +1

Pablo Larrazabal, Spain 71-72-72-70_285 +1

Eduardo Molinari, Italy 75-71-66-73_285 +1

Thorbjørn Olesen, Denmark 72-72-71-70_285 +1

Rafa Cabrera Bello, Spain 68-74-73-71_286 +2

Alejandro Canizares, Spain 71-69-74-72_286 +2

Ashley Chesters, England 72-72-72-70_286 +2

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 72-71-70-73_286 +2

Julien Guerrier, France 67-73-73-73_286 +2

David Horsey, England 73-72-71-70_286 +2

Mike Lorenzo-Vera, France 73-73-69-71_286 +2

Adrian Meronk, Poland 71-76-68-71_286 +2

Renato Paratore, Italy 71-70-70-75_286 +2

Tapio Pulkkanen, Finland 71-70-74-71_286 +2

Aaron Rai, England 72-71-72-71_286 +2

Sami Valimaki, Finland 72-72-73-69_286 +2

Wil Besseling, Netherlands 70-74-71-72_287 +3

Masahiro Kawamura, Japan 73-72-71-71_287 +3

Joost Luiten, Netherlands 73-71-73-70_287 +3

Callum Shinkwin, England 74-71-71-71_287 +3

Jorge Campillo, Spain 73-71-73-71_288 +4

David Drysdale, Scotland 76-71-70-71_288 +4

Nacho Elvira, Spain 72-74-70-72_288 +4

Soren Kjeldsen, Denmark 70-76-74-68_288 +4

Matthieu Pavon, France 74-72-68-74_288 +4

George Coetzee, South Africa 76-71-68-74_289 +5

Raphael Jacquelin, France 69-73-73-74_289 +5

Alvaro Quiros, Spain 73-73-71-72_289 +5

Marcus Kinhult, Sweden 75-72-68-75_290 +6

Joakim Lagergren, Sweden 72-71-73-74_290 +6

Wilco Nienaber, South Africa 74-71-75-70_290 +6

Santiago Tarrio Ben, Spain 74-73-71-73_291 +7

Justin Harding, South Africa 74-73-73-72_292 +8

Robert Macintyre, Scotland 73-74-72-73_292 +8

Matthew Southgate, England 71-75-73-73_292 +8

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 77-68-72-76_293 +9

Jeff Winther, Denmark 74-70-74-75_293 +9

Adrian Otaegui, Spain 73-72-77-72_294 +10

Jason Scrivener, Australia 73-68-77-76_294 +10

Martin Kaymer, Germany 74-73-72-76_295 +11

Alexander Levy, France 75-71-77-72_295 +11

Paul Waring, England 71-74-78-72_295 +11

Maximilian Kieffer, Germany 74-73-74-75_296 +12

Lorenzo Gagli, Italy 74-72-72-79_297 +13

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 72-75-77-74_298 +14

Grant Forrest, Scotland 74-71-79-76_300 +16

