Larry Walker Career Stats

Regular Season AB R H HR RBI SB Avg 1989, Mon 47 4 8 0 4 1 .170 1990, Mon 419 59 101 19 51 21 .241 1991, Mon 487 59 141 16 64 14 .290 1992, Mon 528 85 159 23 93 18 .301 1993, Mon 490 85 130 22 86 29 .265 1994, Mon 395 76 127 19 86 15 .322 1995, Col 494 96 151 36 101 16 .306 1996, Col 272 58 75 18 58 18 .276 1997, Col 568 143 208 49 130 33 .366 1998, Col 454 113 165 23 67 14 .363 1999, Col 438 108 166 37 115 11 .379 2000, Col 314 64 97 9 51 5 .309 2001, Col 497 107 174 38 123 14 .350 2002, Col 477 95 161 26 104 6 .338 2003, Col 454 86 129 16 79 7 .284 2004, Col-Stl 258 51 77 17 47 6 .298 2005, Stl 315 66 91 15 52 2 .289 Totals 6907 1355 2160 383 1311 230 .313

Division Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1995, Atl 14 3 3 1 3 .214 2004, LA 15 6 5 2 3 .333 2005, SD 9 1 0 0 0 .000 Totals 38 10 8 3 6 .211 League Championship Series Year Opp. AB R H HR RBI AVG 2004, Hou 29 6 7 2 5 .241 2005, Hou 19 0 3 0 1 .158 Totals 48 6 10 2 6 .208 World Series Year Opp. AB R H HR RBI AVG 2004, Bos 14 2 5 2 3 .357 Totals 14 2 5 2 3 .357

