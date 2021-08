Olympic Karate Results

Thursday Women Kata Elimination Round Pool A 1. Sandra Sanchez Jaime, Spain, 27.43 (Q). 2. Lau Mo Sheung Grace, Hong…

Thursday

Women

Kata

Elimination Round

Pool A

1. Sandra Sanchez Jaime, Spain, 27.43 (Q).

2. Lau Mo Sheung Grace, Hong Kong, 26.15 (Q).

3. Sakura Kokumai, United States, 25.75 (Q).

4. Jasmin Juettner, Germany, 24.29.

5. Puliksenija Jovanoska, Macedonia, 23.90.

Pool B

1. Kiyou Shimizu, Japan, 27.70 (Q).

2. Viviana Bottaro, Italy, 25.57 (Q).

3. Dilara Bozan, Turkey, 24.76 (Q).

4. Alexandra Feracci, France, 24.40.

5. Andrea Anacan, New Zealand, 23.62.

Ranking Round – Pool A

1. Sandra Sanchez Jaime, Spain, 27.86.

2. Lau Mo Sheung Grace, Hong Kong, 26.40.

3. Sakura Kokumai, United States, 25.54.

Ranking Round – Pool B

1. Kiyou Shimizu, Japan, 27.86.

2. Viviana Bottaro, Italy, 26.46.

3. Dilara Bozan, Turkey, 25.78.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.