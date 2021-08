Netherlands 30, Montenegro 29 Netherlands 17 13 — 30 Montenegro 12 17 — 29 Netherlands_L. van der Heijden 5, D.…

Netherlands 17 13 — 30 Montenegro 12 17 — 29

Netherlands_L. van der Heijden 5, D. Bont 4, D. Snelder 4, M. Freriks 3, D. Housheer 3, A. Malestein 3, M. Smeets 3, I. Smits 2, B. van Wetering 2, K. Dulfer 1.

Montenegro_J. Radicevic 8, T. Brnovic 5, D. Jaukovic 5, J. Despotovic 4, M. Mehmedovic 4, D. Mugosa 2, I. Grbic 1.

Red Cards_None.

Referees_Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Per Morten Soedal, Norway. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

