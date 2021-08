NATIONAL LEAGUE BATTING_T.Turner, Los Angeles, .322; N.Castellanos, Cincinnati, .320; A.Frazier, San Diego, .307; Winker, Cincinnati, .307; Reynolds, Pittsburgh, .301; Riley,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_T.Turner, Los Angeles, .322; N.Castellanos, Cincinnati, .320; A.Frazier, San Diego, .307; Winker, Cincinnati, .307; Reynolds, Pittsburgh, .301; Riley, Atlanta, .301; Soto, Washington, .300; Crawford, San Francisco, .299; F.Freeman, Atlanta, .296; B.Harper, Philadelphia, .293.

RUNS_F.Freeman, Atlanta, 93; Tatis Jr., San Diego, 84; C.Taylor, Los Angeles, 84; Cronenworth, San Diego, 83; Soto, Washington, 82; T.Turner, Los Angeles, 80; Albies, Atlanta, 79; Muncy, Los Angeles, 77; Winker, Cincinnati, 77; India, Cincinnati, 76.

RBI_J.Aguilar, Miami, 89; Duvall, Atlanta, 86; M.Machado, San Diego, 84; Albies, Atlanta, 84; Arenado, St. Louis, 82; Votto, Cincinnati, 81; Riley, Atlanta, 77; Swanson, Atlanta, 77; Tatis Jr., San Diego, 76; Muncy, Los Angeles, 76; A.García, Milwaukee, 76.

HITS_A.Frazier, San Diego, 146; T.Turner, Los Angeles, 145; F.Freeman, Atlanta, 139; Riley, Atlanta, 136; Goldschmidt, St. Louis, 135; Reynolds, Pittsburgh, 135; N.Castellanos, Cincinnati, 130; Winker, Cincinnati, 129; Cronenworth, San Diego, 128; Albies, Atlanta, 127; Edman, St. Louis, 127; Swanson, Atlanta, 127.

DOUBLES_Albies, Atlanta, 32; Arenado, St. Louis, 32; Edman, St. Louis, 32; Winker, Cincinnati, 32; N.Castellanos, Cincinnati, 31; A.Frazier, San Diego, 30; Swanson, Atlanta, 30; Hoskins, Philadelphia, 29; Story, Colorado, 29; Cronenworth, San Diego, 28; Reynolds, Pittsburgh, 28; J.Rojas, Arizona, 28.

TRIPLES_D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; Reynolds, Pittsburgh, 4; C.Taylor, Los Angeles, 4; 17 tied at 3.

HOME RUNS_Tatis Jr., San Diego, 34; Votto, Cincinnati, 28; Muncy, Los Angeles, 28; Alonso, New York, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; Duvall, Atlanta, 27; Riley, Atlanta, 27; F.Freeman, Atlanta, 27; Schwarber, Boston, 25; Arenado, St. Louis, 25; Swanson, Atlanta, 25.

STOLEN BASES_T.Turner, Los Angeles, 25; Tatis Jr., San Diego, 24; S.Marte, Oakland, 22; Edman, St. Louis, 21; Tapia, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Story, Colorado, 17; Albies, Atlanta, 16; Chisholm Jr., Miami, 16; Hampson, Colorado, 16.

PITCHING_J.Urías, Los Angeles, 14-3; Hendricks, Chicago, 14-5; Buehler, Los Angeles, 13-2; Gausman, San Francisco, 12-5; Morton, Atlanta, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5; Wainwright, St. Louis, 12-7; Scherzer, Los Angeles, 11-4; DeSclafani, San Francisco, 11-5; Fried, Atlanta, 11-7.

ERA_Buehler, Los Angeles, 2.11; Burnes, Milwaukee, 2.30; Woodruff, Milwaukee, 2.38; Gausman, San Francisco, 2.47; Scherzer, Los Angeles, 2.65; Stroman, New York, 2.85; Miley, Cincinnati, 2.88; Wheeler, Philadelphia, 2.90; Musgrove, San Diego, 3.04; Wainwright, St. Louis, 3.10.

STRIKEOUTS_Wheeler, Philadelphia, 204; Burnes, Milwaukee, 180; Scherzer, Los Angeles, 178; Woodruff, Milwaukee, 177; Gausman, San Francisco, 174; Aa.Nola, Philadelphia, 174; Morton, Atlanta, 173; Buehler, Los Angeles, 170; Mahle, Cincinnati, 168; F.Peralta, Milwaukee, 164.

