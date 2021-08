France 32, Netherlands 22 France 19 13 — 32 Netherlands 11 11 — 22 France_L. Flippes 6, P. Foppa 5,…

France 32, Netherlands 22

France 19 13 — 32 Netherlands 11 11 — 22

France_L. Flippes 6, P. Foppa 5, C. Lassource 4, P. Coatanea 3, A. Pineau 3, O. Sercien Ugolin 3, G. Zaadi Deuna 3, E. Nze Minko 2, K. Niakate 1, M. Nocandy 1, C. Valentini 1.

Netherlands_A. Malestein 5, M. Freriks 3, N. Groot 3, B. van Wetering 3, D. Bont 2, D. Housheer 2, I. Smits 2, L. Abbingh 1, D. Snelder 1.

Red Cards_None.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

