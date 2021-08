European Tour D&D Real Czech Masters Scores

Saturday At Albatross Golf Resort Prague, Czech Republic Purse: $7 million Yardage: 7,467; Par: 72 Third Round Tapio Pulkkanen, Finland…

Saturday At Albatross Golf Resort Prague, Czech Republic Purse: $7 million Yardage: 7,467; Par: 72 Third Round

Tapio Pulkkanen, Finland 68-69-66_203

Johannes Veerman, United States 71-66-68_205

Henrik Stenson, Sweden 67-69-69_205

Sean Crocker, United States 68-67-70_205

Paul Peterson, United States 68-70-68_206

Sam Horsfield, England 68-72-67_207

Philip Eriksson, Sweden 70-69-68_207

Adrian Meronk, Poland 68-67-72_207

Sebastian Soderberg, Sweden 70-64-73_207

Marcel Siem, Germany 71-68-69_208

Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71-69_208

Joakim Lagergren, Sweden 70-70-69_209

Ross McGowan, England 70-70-69_209

Damien Perrier, France 72-68-69_209

Jacques Kruyswijk, South Africa 69-68-72_209

Dean Burmester, South Africa 68-69-72_209

Niklas Lemke, Sweden 70-72-68_210

Joost Luiten, Netherlands 71-71-68_210

Soren Kjeldsen, Denmark 70-67-73_210

Benjamin Poke, Denmark 73-71-67_211

Mathiam Keyser, South Africa 75-68-68_211

Sihwan Kim, United States 71-72-68_211

Dave Coupland, England 74-69-68_211

Daniel Van Tonder, South Africa 69-73-69_211

Matthew Baldwin, England 73-69-69_211

Brandon Stone, South Africa 72-69-70_211

Aaron Cockerill, Canada 69-72-70_211

Padraig Harrington, Ireland 70-71-70_211

Richard Mansell, England 70-70-71_211

Janne Kaske, Finland 69-71-71_211

Steven Tiley, England 70-70-71_211

Taehee Lee, Korea 70-69-72_211

Maverick Antcliff, Austria 67-70-74_211

Ryan Fox, New Zealand 70-72-70_212

J.C. Ritchie, South Africa 70-71-71_212

Callum Shinkwin, England 71-69-72_212

Daniel Young, Scotland 70-70-72_212

Clement Sordet, France 72-72-69_213

Rory Sabbatini, Slovakia 71-72-70_213

Filip Mruzek, Czech Republic 72-71-70_213

Jazz Janewattananond, Thailand 71-71-71_213

Oliver Fisher, England 70-72-71_213

Robin Roussel, France 71-71-71_213

Max Schmitt, Germany 72-67-74_213

Niall Kearney, Ireland 76-68-70_214

Jake Mcleod, Australia 73-69-71_214

Lee Slattery, England 71-71-71_214

Lars Van Meijel, Netherlands 72-70-71_214

Pep Angles, Spain 70-71-72_214

Bryce Easton, South Africa 74-70-71_215

Liam Johnston, Scotland 73-71-71_215

Marcel Schneider, Germany 69-74-72_215

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-71-73_215

Renato Paratore, Italy 74-68-73_215

Darren Fichardt, South Africa 73-71-72_216

Berry Henson, United States 72-71-73_216

Ondrej Lieser, Czech Republic 68-75-73_216

Shiv Kapur, India 70-70-76_216

Josh Geary, New Zealand 73-71-73_217

Bernd Ritthammer, Germany 74-70-73_217

Nino Bertasio, Italy 71-71-75_217

Zander Lombard, South Africa 71-71-75_217

Emilio Cuartero Blanco, Spain 72-68-77_217

Andrea Pavan, Italy 74-66-77_217

Matyas Zapletal, Czech Republic 72-72-74_218

Gary Stal, France 70-73-75_218

Jordan Wrisdale, England 70-73-76_219

Yikeun Chang, Korea 72-71-76_219

David Dixon, England 75-69-76_220

Deyen Lawson, Australia 71-72-77_220

Gavin Moynihan, Ireland 71-72-79_222

Ales Korinek, Czech Republic 74-68-80_222

Adri Arnaus, Spain 74-70-79_223

