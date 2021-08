Brazil 3, ROC 1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22) Brazil_Spiker-C. de Oliveira Saad Gattaz (11-16), G. Braga Guimaraes (16-35) (won-total attempts);…

Brazil 3, ROC 1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Brazil_Spiker-C. de Oliveira Saad Gattaz (11-16), G. Braga Guimaraes (16-35) (won-total attempts); Blocker-A. da Silva (4-17), C. de Oliveira Saad Gattaz (3-17), G. Braga Guimaraes (1-7), R. Montibeller (6-17); Server-A. da Silva (0-19), C. de Oliveira Saad Gattaz (2-13), F. Rodrigues (0-17), G. Braga Guimaraes (1-21), M. Silva Carneiro (1-10), N. Pereira (0-2), R. Montibeller (2-9), R. Ratzke (0-4), T. Caixeta (0-2); Scorer-G. Braga Guimaraes (18-63).

ROC_Spiker-I. Voronkova (16-39), A. Fedorovtseva (18-39) (won-total attempts); Blocker-I. Koroleva (6-16), I. Fetisova (4-15); Server-E. Startseva (0-13), I. Koroleva (0-8), I. Fetisova (0-8), I. Voronkova (1-15), A. Fedorovtseva (1-22), A. Lazareva (0-4), N. Goncharova (0-7), K. Smirnova (0-3); Scorer-A. Fedorovtseva (20-67).

Referees_Fabrice Collados, France. Susana Rodriguez, Spain. Heike Kraft, Germany.

