AIG Women’s Open Scores

Sunday At Carnoustie Golf Links Carnoustie, Scotland Purse: $4.5 million Yardage: 6,737; Par: 72 (a)-amateur Final Round

Anna Nordqvist, $870,000 71-71-65-69_276

Georgia Hall, $409,135 68-69-73-67_277

Madelene Sagstrom, $409,135 67-73-69-68_277

Lizette Salas, $409,135 69-69-70-69_277

Minjee Lee, $219,787 71-69-72-66_278

Nanna Koerstz Madsen, $219,787 70-69-68-71_278

Patty Tavatanakit, $154,918 71-72-69-67_279

Leonie Harm, $154,918 70-73-69-67_279

Moriya Jutanugarn, $129,855 72-67-71-70_280

Marissa Steen, $113,635 73-70-69-69_281

Ariya Jutanugarn, $113,635 71-71-68-71_281

Louise Duncan (a) 68-73-68-72_281

Stephanie Kyriacou, $85,328 72-70-71-69_282

Mina Harigae, $85,328 70-67-76-69_282

Leona Maguire, $85,328 72-67-72-71_282

Brooke M. Henderson, $85,328 71-69-70-72_282

Nelly Korda, $85,328 67-73-70-72_282

Yealimi Noh, $85,328 70-69-71-72_282

Sei Young Kim, $85,328 67-71-72-72_282

Alice Hewson, $65,279 73-70-71-69_283

Matilda Castren, $65,279 73-68-72-70_283

Ayaka Furue, $65,279 74-70-67-72_283

Lexi Thompson, $65,279 69-70-70-74_283

Paula Reto, $58,203 72-70-72-70_284

Wichanee Meechai, $58,203 71-68-73-72_284

Elizabeth Szokol, $52,895 72-72-71-70_285

Nasa Hataoka, $52,895 70-72-71-72_285

Sanna Nuutinen, $52,895 70-71-68-76_285

Haeji Kang, $44,992 73-72-72-69_286

Albane Valenzuela, $44,992 70-73-73-70_286

Stacy Lewis, $44,992 73-71-71-71_286

Lydia Ko, $44,992 72-71-72-71_286

Gaby Lopez, $44,992 70-73-71-72_286

Carlota Ciganda, $36,442 69-75-72-71_287

Angel Yin, $36,442 73-72-70-72_287

Perrine Delacour, $36,442 73-71-71-72_287

Hinako Shibuno, $36,442 70-70-72-75_287

Su Oh, $36,442 71-69-71-76_287

Megan Khang, $30,583 77-66-71-74_288

Yuka Saso, $30,583 68-71-74-75_288

Brittany Lincicome, $30,583 71-72-69-76_288

Brittany Altomare, $25,827 70-75-74-70_289

Lauren Walsh (a) 74-69-76-70_289

Emily Kristine Pedersen, $25,827 71-74-72-72_289

Nicole Broch Larsen, $25,827 75-68-74-72_289

Eun-Hee Ji, $25,827 72-69-73-75_289

Jenny Shin, $25,827 71-71-71-76_289

Gerina Piller, $21,491 72-70-73-75_290

Jeongeun Lee6, $21,491 72-72-70-76_290

Hannah Green, $21,491 73-70-71-76_290

Atthaya Thitikul, $21,491 71-73-68-78_290

Inbee Park, $18,691 70-75-77-69_291

Jenny Coleman, $18,691 72-69-77-73_291

Pajaree Anannarukarn, $18,691 72-72-68-79_291

Andrea Lee, $16,921 68-75-80-69_292

Marina Alex, $16,921 72-70-75-75_292

Kelsey MacDonald, $16,921 75-70-71-76_292

Lauren Stephenson, $15,740 71-73-74-75_293

Jessica Korda, $14,858 73-72-77-72_294

Chella Choi, $14,858 71-72-78-73_294

Christine Wolf, $13,680 73-72-78-72_295

Aditi Ashok, $13,680 71-74-75-75_295

Annabell Fuller (a) 71-73-76-75_295

Jennifer Kupcho, $13,091 71-73-79-73_296

Felicity Johnson, $12,792 75-69-74-79_297

Laura Davies, $12,499 74-70-78-82_304

