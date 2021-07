Olympic Triathlon Results

Saturday Mixed Team Relay 1. Britain (Jessica Learmonth; Jonathan Brownlee; Georgia Taylor-Brown; Alex Yee), 1:23:41. 2. United States (Katie Zaferes;…

Saturday

Mixed Team

Relay

1. Britain (Jessica Learmonth; Jonathan Brownlee; Georgia Taylor-Brown; Alex Yee), 1:23:41.

2. United States (Katie Zaferes; Kevin McDowell; Taylor Knibb; Morgan Pearson), 1:23:55.

3. France (Leonie Periault; Dorian Coninx; Cassandre Beaugrand; Vincent Luis), 1:24:04.

4. Netherlands (Maya Kingma; Marco van der Stel; Rachel Klamer; Jorik van Egdom), 1:24:34.

5. Belgium (Claire Michel; Marten van Riel; Valerie Barthelemy; Jelle Geens), 1:24:36.

6. Germany (Laura Lindemann; Jonas Schomburg; Anabel Knoll; Justus Nieschlag), 1:24:40.

7. Switzerland (Jolanda Annen; Andrea Salvisberg; Nicola Spirig; Max Studer), 1:25:27.

8. Italy (Verena Steinhauser; Gianluca Pozzatti; Alice Betto; Delian Stateff), 1:26:23.

9. Australia (Emma Jeffcoat; Matthew Hauser; Ashleigh Gentle; Jacob Birtwhistle), 1:26:27.

10. Spain (Anna Godoy Contreras; Fernando Alarza; Miriam Casillas Garcia; Mario Mola), 1:26:31.

11. Hungary (Zsanett Bragmayer; Bence Bicsak; Zsofia Kovacs; Tamas Toth), 1:26:43.

12. New Zealand (Ainsley Thorpe; Tayler Reid; Nicole van der Kaay; Hayden Wilde), 1:26:53.

13. Japan (Yuko Takahashi; Kenji Nener; Niina Kishimoto; Makoto Odakura), 1:27:02.

14. ROC (Alexandra Razarenova; Dmitry Polyanskiy; Anastasia Gorbunova; Igor Polyanskiy), 1:27:13.

15. Canada (Joanna Brown; Alexis Lepage; Amelie Kretz; Matthew Sharpe), 1:27:21.

16. Mexico (Cecilia Perez; Crisanto Grajales; Claudia Rivas; Irving Perez), 1:28:53.

17. Austria (Julia Hauser; Alois Knabl; Lisa Perterer; Lukas Hollaus), DNS.

