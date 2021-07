Olympic Trampoline Results

Friday Women Qualification 1. Liu Lingling, China, 105.470 (Q). 2. Zhu Xueying, China, 105.300 (Q). 3. Bryony Page, Britain, 104.660…

Friday

Women

Qualification

1. Liu Lingling, China, 105.470 (Q).

2. Zhu Xueying, China, 105.300 (Q).

3. Bryony Page, Britain, 104.660 (Q).

4. Rosannagh Maclennan, Canada, 104.435 (Q).

5. Megu Uyama, Japan, 103.585 (Q).

6. Susana Kochesok, ROC, 102.790 (Q).

7. Nicole Ahsinger, United States, 102.110 (Q).

8. Dafne Navarro Loza, Mexico, 99.850 (Q).

9. Malak Hamza, Egypt, 94.720 (R1).

10. Madaline Davidson, New Zealand, 93.140 (R2).

11. Iana Lebedeva, ROC, 71.805.

12. Lea Labrousse, France, 68.085.

13. Hikaru Mori, Japan, 63.775.

14. Samantha Smith, Canada, 59.545.

15. Laura Gallagher, Britain, 53.335.

16. Jessica Pickering, Australia, 34.190.

Final

1. Zhu Xueying, China, 56.635.

2. Liu Lingling, China, 56.350.

3. Bryony Page, Britain, 55.735.

4. Rosannagh Maclennan, Canada, 55.460.

5. Megu Uyama, Japan, 54.655.

6. Nicole Ahsinger, United States, 54.350.

7. Susana Kochesok, ROC, 54.290.

8. Dafne Navarro Loza, Mexico, 48.345.

