Olympic Rowing Results

Friday Men Single Sculls Finals Final F 1. Riilio Rii, Vanuatu, 7:49.82. 2. Abdulrahman Alfadhel, Kuwait, 8:32.67. Final E 1.…

Friday

Men

Single Sculls

Finals

Final F

1. Riilio Rii, Vanuatu, 7:49.82.

2. Abdulrahman Alfadhel, Kuwait, 8:32.67.

Final E

1. Ignacio Vasquez Jorge, Dominican Republic, 7:25.88.

2. Felix Potoy, Nicaragua, 7:28.00.

3. Privel Hinkati, Benin, 7:38.58.

4. Franck N’Dri, Ivory Coast, 7:42.55.

5. Alhussein Ghambour, Libya, 7:47.64.

Final D

1. Vladislav Yakovlev, Kazakhstan, 7:03.37.

2. Peter Purcell-Gilpin, Zimbabwe, 7:03.85.

3. Onat Kazakli, Turkey, 7:13.65.

4. Mohammed Al Khafaji, Iraq, 7:18.65.

5. Cris Nievarez, Philippines, 7:21.28.

6. Husein Alireza, Saudi Arabia, 7:52.67.

Final C

1. Jordan Parry, New Zealand, 6:55.55.

2. Abdelkhalek Elbana, Egypt, 7:00.72.

3. Quentin Antognelli, Monaco, 7:01.85.

4. Jan Fleissner, Czech Republic, 7:02.93.

5. Alvaro Torres Masias, Peru, 7:03.69.

6. Dara Alizadeh, Bermuda, 7:09.91.

Final B

1. Oliver Zeidler, Germany, 6:44.44.

2. Gennaro Alberto di Mauro, Italy, 6:47.38.

3. Trevor Jones, Canada, 6:48.51.

4. Bendeguz Petervari-Molnar, Hungary, 6:50.45.

5. Ryuta Arakawa, Japan, 6:50.91.

6. Luca Verthein Ferreira, Brazil, 6:52.09.

Women

Single Sculls

Finals

Final F

1. Claire Ayivon, Togo, 8:44.42.

2. Esraa Khogali, Sudan, 10:05.32.

Final E

1. Tala Abujbara, Qatar, 8:00.22.

2. Kathleen Noble, Uganda, 8:07.00.

3. Evidelia Gonzalez Jarquin, Nicaragua, 8:10.87.

4. Joan Poh, Singapore, 8:21.23.

5. Sarah Fraincart, Morocco, 8:25.38.

6. Esther Toko, Nigeria, 8:42.78.

Final D

1. Felice Aisha Chow, Trinidad and Tobago, 7:48.06.

2. Huang Yi-Ting, Taiwan, 7:52.18.

3. Alejandra Alonso, Paraguay, 7:55.63.

4. Veronica Toro Arana, Puerto Rico, 7:57.22.

5. Hung Wing Yan Winne, Hong Kong, 8:02.79.

6. Jeong Hyejeong, South Korea, 8:06.13.

Final C

1. Tatsiana Klimovich, Belarus, 7:39.53.

2. Lovisa Claesson, Sweden, 7:41.07.

3. Jovana Arsic, Serbia, 7:43.30.

4. Kenia Lechuga, Mexico, 7:43.55.

5. Milena Venega Cancio, Cuba, 7:47.40.

6. Maike Diekmann, Namibia, 7:52.17.

Final B

1. Anna Sarah Sophie Souwer, Netherlands, 7:25.96.

2. Carling Zeeman, Canada, 7:29.59.

3. Kara Kohler, United States, 7:29.72.

4. Anneta Kyridou, Greece, 7:36.79.

5. Nazanin Malaei, Iran, 7:42.57.

6. Sanita Puspure, Ireland, DNS.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.