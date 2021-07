LPGA Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

Wednesday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,256; Par: 70 Team Scoring First Round Korda, N./Korda,…

Wednesday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,256; Par: 70 Team Scoring First Round

Korda, N./Korda, J. 65_65 -5

Suwannapura, J./Clanton, C. 65_65 -5

Anannarukarn,/Ashok, A. 65_65 -5

Stephenson, L./Hollis, J. 65_65 -5

Ciganda, C./Reid, M. 66_66 -4

Meechai, W./Yoktuan, P. 66_66 -4

Ryu, S.Y./Park, I. 67_67 -3

Jutanugarn, A./Jutanugarn, M. 67_67 -3

Lee6, JE./Hur, M. J. 67_67 -3

Kang, D./Ko, L. 68_68 -2

Lincicome, B./Lang, B. 68_68 -2

Masson, C./Ernst, A. 68_68 -2

Herbin, C./Iturrioz, N. 68_68 -2

Park, H.Y./Song, J. 69_69 -1

Lewis, S./Fassi, M. 69_69 -1

Lee, MJ./Saso, Y. 69_69 -1

Law, B./Sagstrom, M. 69_69 -1

Thompson, L./Hataoka, N. 69_69 -1

Weaver, L./Lee, A. 69_69 -1

Tan, K./Lopez, L. 69_69 -1

Inglis, C./Do, B. 69_69 -1

Schmelzel, S./Pagdanganan, B. 69_69 -1

Stackhouse, M./Woods, C. 69_69 -1

Kim, A Lim/Noh, Y. 69_69 -1

Martin, M./Hurst, V. 69_69 -1

Kerr, C./Meadow, S. 69_69 -1

Knight, C./Szokol, E. 69_69 -1

Reto, P./Ardina, D. 69_69 -1

Khang, M./Ewing, A. 70_70 E

O’Toole, R./Jackson, J. 70_70 E

Smith, S.J./Lindberg, P. 70_70 E

Schechter, M./Gonzalez Escal 70_70 E

Yang, A./Kang, HJ. 70_70 E

Kim, H.J./Ji, E-H. 71_71 +1

Strom, L./Johansson, L. 71_71 +1

Darquea, D./Coughlin, L. 71_71 +1

Lee, J.E./Choi, N.Y. 71_71 +1

Stoelting, J./Perry, K. 71_71 +1

Coleman, J./Delacour, P. 71_71 +1

Henderson, B.M./Chun, I.G. 71_71 +1

Popov, S./Van Dam, A. 71_71 +1

Alex, M./Green, J.M. 71_71 +1

Muangkhumsakul/Pannarat, T. 71_71 +1

Nagel, E./Gulbis, N. 72_72 +2

Lee, An./Kim, L. 72_72 +2

Ridderstrom, L./Tamulis, K. 72_72 +2

Sharp, A./Kemp, S. 72_72 +2

Ewart Shadoff,/Talley, E. 72_72 +2

Molinaro, G./Holmqvist, D. 72_72 +2

Altomore, B./Yin, A. 72_72 +2

Kupcho, J./Harigae, M. 72_72 +2

Lopez, G./Sobron, L. 72_72 +2

Gillman, K./Chang, J. 72_72 +2

Lee, E.S./Kwak, M. 73_73 +3

Park, A./Kim, Kyung 73_73 +3

McPherson, K./Dye, K. 73_73 +3

Lee, M.H./Choi, C. 73_73 +3

Concolino, J./Walshe, A. 73_73 +3

Kirk, K./Olson, A. 73_73 +3

Averyhardt, S./Uwadia, A. 74_74 +4

Salas, L./Buhai, A. 74_74 +4

Moore, H./Uriell, A. 74_74 +4

Yamaguchi, S./Son, Y. 74_74 +4

Torres, M./Steen, M. 74_74 +4

Phatlim, P./Niphatsophon B. 75_75 +5

Chan, T./He, M. 76_76 +6

Hsu, W./Lee, M. 76_76 +6

Lee, JA./Dryburgh, G. 76_76 +6

Belac, A./Burnham, S. 78_78 +8

Hartlage, L./Lyne, M. 78_78 +8

Michaels, S./Bunch, A. 78_78 +8

