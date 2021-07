Dodge//SRT Mile-High NHRA Nationals

Friday At Bandimere Speedway Morrison, Colo First Round Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.778 seconds, 327.11 mph; 2. Joey Haas,…

Friday At Bandimere Speedway Morrison, Colo First Round Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.778 seconds, 327.11 mph; 2. Joey Haas, 4.054, 259.56; 3. Antron Brown, 4.180, 269.78; 4. Doug Kalitta, 5.887, 123.17; 5. Brittany Force, 5.955, 106.16; 6. Greg Carrillo, 6.295, 100.09; 7. Buddy Hull, 6.446, 109.33; 8. Mike Salinas, 7.235, 78.16; 9. Clay Millican, 7.301, 81.71; 10. Shawn Langdon, 13.529, 65.25.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.966, 319.22; 2. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.982, 323.50; 3. Ron Capps, Charger, 3.986, 318.09; 4. Paul Lee, Charger, 4.045, 318.62; 5. Jim Campbell, Charger, 4.272, 292.90; 6. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 5.678, 155.49; 7. Bob Tasca III, Mustang, 6.092, 112.93; 8. J.R. Todd, Camry, 6.507, 102.24; 9. Jack Wyatt, Charger, 7.614, 93.44; 10. Cruz Pedregon, Charger, 7.657, 82.65; 11. John Force, Chevy Camaro, 8.131, 86.69; 12. Robert Hight, Camaro, 15.372, 68.07.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 7.145, 188.46; 2. Andrew Hines, Buell, 7.205, 187.68; 3. Angie Smith, EBR, 7.210, 184.98; 4. Eddie Krawiec, Buell, 7.216, 188.31; 5. Cory Reed, Suzuki, 7.220, 184.42; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 7.226, 185.43; 7. Jerry Savoie, Suzuki, 7.230, 182.95; 8. Karen Stoffer, Suzuki, 7.341, 181.25; 9. Jianna Salinas, Suzuki, 7.421, 175.21; 10. Jim Underdahl, Suzuki, 7.464, 165.29; 11. Angelle Sampey, Suzuki, 7.675, 176.14; 12. Ryan Oehler, EBR, 8.008, 129.60; 13. David Barron, Buell, broke. Not Qualified: 14. Steve Johnson, broke.

