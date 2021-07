Canada 3, Venezuela 0 (25-13, 25-22, 25-12) Canada_Spiker-S. Maar (10-16), S. Vernon-Evans (5-9) (won-total attempts); Blocker-N. Hoag (2-2), S. Maar…

Canada_Spiker-S. Maar (10-16), S. Vernon-Evans (5-9) (won-total attempts); Blocker-N. Hoag (2-2), S. Maar (3-8), L. van Berkel (4-10); Server-N. Hoag (3-12), S. Maar (2-11), G. Vigrass (1-13); Scorer-N. Hoag (16-36).

Venezuela_Spiker-R. Fayola Hurtado (8-18), J. Verdi (2-6) (won-total attempts); Blocker-J. Carrasco Angulo (0-3), W. Rivas Quijada (0-5), R. Fayola Hurtado (1-5), J. Verdi (2-6), E. Valencia Gonzalez (1-5); Server-J. Carrasco Angulo (0-6), A. Velazquez Escalante (0-1), W. Rivas Quijada (0-6), E. Canelo Sanchez (0-5), R. Fayola Hurtado (0-9), E. Rodriguez Gonzalez (1-6), L. Arias Guzman (0-2), R. Oramas Brizuela (0-1), J. Verdi (0-6), E. Valencia Gonzalez (1-7); Scorer-R. Fayola Hurtado (9-32).

Referees_Pati Rolf, United States. Susana Rodriguez, Spain. Heike Kraft, Germany.

