British Open Leaders Cards

Sunday At Royal St. George’s Golf Club Sandwich, England Yardage: 7,189; Par: 70 Final Round Par out 443 443 544-35 Collin Morikawa 443 443 433-32 Jordan Spieth 443 544 343-34 Jon Rahm 453 443 354-35 Louis Oosthuizen 443 543 644-37

Par in 434 454 344-35-70—280 Collin Morikawa 434 444 344-34-66—265 Jordan Spieth 334 344 344-32-66—267 Jon Rahm 434 343 244-31-66—269 Louis Oosthuizen 424 544 344-34-71—269

