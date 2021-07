Australia 8, Canada 5 Australia 1 4 2 1 — 8 Canada 1 2 1 1 — 5 First Quarter_1,…

Australia 1 4 2 1 — 8 Canada 1 2 1 1 — 5

First Quarter_1, Australia, B. Halligan, 6:27. 2, Canada, K. Christmas, 1:13 (PP).

Second Quarter_3, Australia, B. Halligan, 7:26 (PP). 4, Australia, A. Andrews, 6:38. 5, Australia, B. Knox, 3:30. 6, Canada, M. Eggens, 2:05 (PS). 7, Canada, M. Eggens, 1:35. 8, Australia, Z. Arancini, 0:13.

Third Quarter_9, Australia, K. Gofers, 4:27 (PS). 10, Canada, J. Bekhazi, 3:10 (PP). 11, Australia, B. Halligan, 1:53.

Fourth Quarter_12, Canada, M. Eggens, 2:38. 13, Australia, R. Webster, 1:49.

Exclusions_Australia 9 (Z. Arancini 1, E. Armit 1, A. Ridge 1, B. Knox 2, H. Buckling 4); Canada 5 (K. Christmas 1, E. Lemay-Lavoie 1, K. Paul 1, E. Wright 1, S. la Roche 1).

4 Minute Exclusions_Australia None; Canada None.

Penalty Fouls_Australia 1 (L. Mihailovic 1); Canada 2 (A. Crevier 1, C. Wright 1).

Ejections_Australia 1 (H. Buckling); Canada None.

Referees_Michael Goldenberg, United States. Gyorgy Kun, Hungary. Katsumi Kuroda, Japan. Milivoj Bebic, Croatia.

