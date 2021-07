Angola 28, Japan 25 Angola 15 13 — 28 Japan 13 12 — 25 Angola_I. Guialo 5, A. Kassoma 5,…

Angola 28, Japan 25

Angola 15 13 — 28 Japan 13 12 — 25

Angola_I. Guialo 5, A. Kassoma 5, N. Santos 5, M. Cazanga 3, M. Quizelete 3, A. Carlos 2, L. Venancio 2, W. Dombaxi 1, H. Paulo 1, H. Sousa 1.

Japan_N. Hara 6, S. Fujii 5, M. Ishitate 4, M. Horikawa 3, Y. Sunami 2, A. Ikehara 1, M. Kondo 1, H. Sasaki 1, Y. Tanabe 1, A. Yokoshima 1.

Red Cards_None.

Referees_Mariana Garcia, Argentina. Maria Ines Paolantoni, Argentina. Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Balazs Soos, Hungary. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

