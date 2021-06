U.S. Open Scores The Associated Press

Saturday At Torrey Pines Golf Course, South Course San Diego, Calif. Purse: $12.5 million Yardage: 7,616; Par: 71 Third Round Mackenzie Hughes 73-67-68—208 Louis Oosthuizen 67-71-70—208 Russell Henley 67-70-71—208 Rory McIlroy 70-73-67—210 Bryson DeChambeau 73-69-68—210 Scottie Scheffler 72-69-70—211 Jon Rahm 69-70-72—211 Matthew Wolff 70-68-73—211 Dustin Johnson 71-73-68—212 Collin Morikawa 75-67-70—212 Christiaan Bezuidenhout 72-70-70—212 Xander Schauffele 69-71-72—212 Kevin Streelman 71-69-72—212 Paul Casey 71-75-67—213 Ian Poulter 74-71-68—213 Francesco Molinari 68-76-69—213 Sungjae Im 72-72-69—213 Brooks Koepka 69-73-71—213 Justin Thomas 73-69-71—213 Harris English 72-70-71—213 Jordan Spieth 77-69-68—214 Martin Kaymer 77-68-69—214 Chris Baker 74-71-69—214 Lanto Griffin 76-69-69—214 Brian Harman 72-71-71—214 Lee Westwood 71-72-71—214 Guido Migliozzi 71-70-73—214 Richard Bland 70-67-77—214 Joaquin Niemann 75-69-71—215 Daniel Berger 71-72-72—215 Si Woo Kim 71-75-70—216 J.T. Poston 72-73-71—216 Patrick Cantlay 70-75-71—216 Adam Scott 70-75-71—216 Charl Schwartzel 71-74-71—216 Robert MacIntyre 71-73-72—216 Chez Reavie 76-68-72—216 Rikuya Hoshino 69-74-73—216 Branden Grace 72-70-74—216 Bubba Watson 72-67-77—216 Dylan Frittelli 73-72-72—217 Matt Fitzpatrick 70-75-72—217 Dylan Wu 70-73-74—217 Adam Hadwin 70-72-75—217 Kevin Kisner 73-73-72—218 Shane Lowry 72-74-72—218 Edoardo Molinari 70-76-72—218 Gary Woodland 74-71-73—218 Sergio Garcia 71-74-73—218 Rafa Cabrera Bello 68-76-74—218 Jhonattan Vegas 75-69-74—218 Charley Hoffman 72-71-75—218 Patrick Rodgers 70-71-77—218 Akshay Bhatia 73-73-73—219 Troy Merritt 75-71-73—219 Wade Ormsby 72-74-73—219 Tommy Fleetwood 72-73-74—219 Patrick Reed 72-73-74—219 Hideki Matsuyama 69-76-74—219 Stewart Cink 73-72-74—219 Marc Leishman 74-70-75—219 Tom Hoge 72-71-76—219 Rick Lamb 71-75-74—220 Taylor Montgomery 70-76-74—220 Greyson Sigg 71-74-75—220 Phil Mickelson 75-69-76—220 Kyle Westmoreland 71-73-78—222 Matt Jones 72-71-79—222 Jimmy Walker 74-72-77—223 Fabián Gómez 70-76-78—224 Wilco Nienaber 72-74-80—226 Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.