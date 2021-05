LPGA Pure Silk Championship Scores

Saturday At Kingsmill Resort – River Course Williamsburg, Va. Purse: $1.3 million Yardage: 6,588; Par: 71 Third Round Moriya Jutanugarn…

Saturday At Kingsmill Resort – River Course Williamsburg, Va. Purse: $1.3 million Yardage: 6,588; Par: 71 Third Round

Moriya Jutanugarn 71-67-65_203

Wei-Ling Hsu 66-72-65_203

Jessica Korda 70-67-67_204

Lizette Salas 73-68-64_205

Sarah Kemp 69-67-69_205

Giulia Molinaro 73-70-63_206

Ryann O’Toole 68-72-66_206

Lauren Stephenson 71-68-67_206

Elizabeth Szokol 68-72-67_207

Ruixin Liu 67-73-67_207

Wichanee Meechai 70-68-69_207

Lindsey Weaver 73-69-66_208

Perrine Delacour 70-71-67_208

Pajaree Anannarukarn 71-69-68_208

Sei Young Kim 67-71-70_208

Hinako Shibuno 70-75-64_209

Stephanie Meadow 72-69-68_209

Jennifer Song 70-69-70_209

Jasmine Suwannapura 69-74-67_210

Jenny Coleman 72-70-68_210

Ally Ewing 73-68-69_210

Lindy Duncan 72-69-69_210

Mina Harigae 69-72-69_210

Anne van Dam 71-69-70_210

Luna Sobron Galmes 67-73-70_210

Stacy Lewis 68-69-73_210

Bianca Pagdanganan 73-71-67_211

Jennifer Chang 72-70-69_211

Albane Valenzuela 71-70-70_211

Brooke M. Henderson 70-70-71_211

Jiwon Jeon 67-73-71_211

Katherine Kirk 69-70-72_211

Haeji Kang 70-68-73_211

Ana Belac 70-67-74_211

Gemma Dryburgh 73-72-67_212

Alena Sharp 72-73-67_212

Muni He 71-74-67_212

Kristy McPherson 69-74-69_212

Ssu-Chia Cheng 72-70-70_212

Nicole Broch Larsen 70-72-70_212

Brittany Lang 70-72-70_212

Jodi Ewart Shadoff 69-72-71_212

Vicky Hurst 71-69-72_212

Min Seo Kwak 70-70-72_212

Min Lee 69-71-72_212

Megan Khang 68-71-73_212

Dottie Ardina 72-73-68_213

Lee Lopez 75-68-70_213

Dana Finkelstein 71-72-70_213

Marissa Steen 70-72-71_213

Pornanong Phatlum 74-71-69_214

Lauren Coughlin 70-74-70_214

Daniela Darquea 70-74-70_214

Janie Jackson 73-70-71_214

Mo Martin 71-72-71_214

Sarah Jane Smith 70-73-71_214

Brianna Do 75-70-70_215

Lexi Thompson 73-72-70_215

Pernilla Lindberg 71-73-71_215

Brittany Altomare 70-74-71_215

Austin Ernst 72-70-73_215

Louise Ridderstrom 69-72-74_215

Matilda Castren 74-70-72_216

Kelly Tan 67-77-72_216

Caroline Inglis 69-74-73_216

Katelyn Dambaugh 69-73-74_216

Amy Olson 69-72-75_216

Dani Holmqvist 69-72-75_216

Emma Talley 71-69-76_216

Nelly Korda 70-70-76_216

Jane Park 74-71-72_217

Kendall Dye 73-72-72_217

Paula Reto 73-72-72_217

Na Yeon Choi 71-74-72_217

Kyung Kim 74-70-73_217

Maia Schechter 72-72-74_218

Jacqui Concolino 72-71-75_218

Andrea Lee 70-73-75_218

Tiffany Joh 68-77-74_219

Lauren Kim 73-72-75_220

Jaye Marie Green 73-71-76_220

