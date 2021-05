Korn Ferry Tour AdventHealth Championship Par Scores

Thursday At Blue Hills Country Club Kansas City, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,347; Par: 72 First Round Suspended (79 Golfers…

Cameron Young 31-33_64 -8

David Kocher 32-34_66 -6

Kevin Chappell 32-34_66 -6

Stuart Macdonald 33-33_66 -6

Greyson Sigg 32-35_67 -5

Kevin Dougherty 32-35_67 -5

Jamie Lovemark 32-35_67 -5

Jack Maguire 32-35_67 -5

Curtis Thompson 33-35_68 -4

Julián Etulain 35-33_68 -4

Ben Kohles 35-33_68 -4

Jonathan Randolph 32-36_68 -4

Nicolas Echavarria 34-34_68 -4

Tyrone Van Aswegen 34-34_68 -4

Joshua Creel 33-35_68 -4

Steven Alker 33-35_68 -4

Mickey DeMorat 34-34_68 -4

Mikel Martinson 33-35_68 -4

Alex Kang 35-33_68 -4

Michael Gellerman 36-33_69 -3

David Lingmerth 32-37_69 -3

Scott Gutschewski 32-37_69 -3

Tag Ridings 35-34_69 -3

Brad Brunner 32-37_69 -3

Brad Hopfinger 34-35_69 -3

Ryan McCormick 35-34_69 -3

Patrick Flavin 35-34_69 -3

Peter Creighton 35-34_69 -3

Rhein Gibson 35-35_70 -2

Derek Ernst 35-35_70 -2

Dylan Wu 34-36_70 -2

Brandon Crick 36-34_70 -2

Grant Hirschman 35-35_70 -2

Spencer Levin 36-34_70 -2

Brian Richey 35-35_70 -2

Will Cannon 35-35_70 -2

Zach Wright 34-36_70 -2

Daniel Sutton 34-36_70 -2

Kyler Dunkle 36-34_70 -2

Andrew Novak 34-37_71 -1

Taylor Montgomery 37-34_71 -1

William McGirt 35-36_71 -1

Marcelo Rozo 37-34_71 -1

Max Rottluff 36-35_71 -1

Cyril Bouniol 35-36_71 -1

Kent Bulle 37-34_71 -1

Rico Hoey 37-34_71 -1

Mark Blakefield 37-34_71 -1

Steve Lewton 37-34_71 -1

Trevor Cone 35-36_71 -1

Scott Stevens 37-34_71 -1

Thomas Forster 35-36_71 -1

Kyle Jones 37-35_72 E

Greg Yates 38-34_72 E

Dan McCarthy 35-37_72 E

Eric Axley 35-37_72 E

Luke Guthrie 35-37_72 E

Austin Smotherman 35-37_72 E

Max McGreevy 37-35_72 E

Roberto Díaz 34-38_72 E

Jared Wolfe 39-33_72 E

Conrad Shindler 35-37_72 E

Andre Metzger 37-35_72 E

John Somers 34-38_72 E

Kevin Roy 36-36_72 E

Andres Gonzales 37-36_73 +1

Nicholas Thompson 35-38_73 +1

Will Wilcox 35-38_73 +1

David Skinns 36-37_73 +1

Augusto Núñez 37-36_73 +1

Ollie Schniederjans 37-37_74 +2

Matt Gilchrest 37-37_74 +2

Kevin Lucas 36-39_75 +3

John VanDerLaan 37-38_75 +3

Oscar Fraustro 40-37_77 +5

John Oda 39-38_77 +5

Jordan Niebrugge 41-38_79 +7

Did Not Finish Round

Grayson Murray

Nick Hardy

Davis Riley

Charlie Saxon

Seth Reeves

Dawie van der Walt

Andrew Svoboda

George Cunningham

Mark Baldwin

Vince India

Aaron Baddeley

Mark Hensby

Joey Garber

Jonathan Hodge

Taylor Dickson

KK Limbhasut

James Nicholas

Zach Bauchou

Brady Schnell

Taylor Pendrith

Evan Harmeling

Tyson Alexander

Paul Barjon

Lee Hodges

Hayden Buckley

Brian Campbell

Chad Ramey

Charlie Wi

Matt Every

Tom Whitney

Harrison Endycott

Matt Ryan

Billy Tom Sargent

Dawson Armstrong

Harry Hall

Eric Cole

Jeremy Gandon

Chandler Eaton

Sam Stevens

Alex Springer

T.J. Vogel

Sangmoon Bae

Michael Miller

Nick Voke

Rodrigo Lee

Zach Cabra

Luke Kwon

Lorens Chan

Chandler Blanchet

Brandon Matthews

Alex Prugh

Drew Weaver

Jamie Arnold

Chase Wright

Steve LeBrun

Andy Pope

Chase Koepka

Shane Smith

Matt Atkins

Bobby Bai

Chris Thompson

Derek Ackerman

Wade Binfield

Matt Oshrine

Brett Drewitt

Derek Lamely

Jordan Hahn

Justin Lower

Robby Ormand

Chandler Phillips

Paul Haley II

Sam Saunders

Trevor Sluman

Erik Compton

Byron Meth

Alex Chiarella

Andy Spencer

Matthew Campbell

Ross Miller

