12th Race at Churchill Downs Saturday, May 1, 2021

Horse Wgt PP 1/4 1/2 3/4 1M Strch Fin Jockey Odds Medina Spirit 126 8 1-½ 1-1 1-½ 1-hd 1-hd…

Horse Wgt PP 1/4 1/2 3/4 1M Strch Fin Jockey Odds Medina Spirit 126 8 1-½ 1-1 1-½ 1-hd 1-hd 1-½ J.Velazquez 12.10 Mandaloun 126 7 4-1 3-½ 3-½ 2-½ 2-1 2-½ F.Geroux 26.90 Hot Rod Charlie 126 9 5-hd 5-½ 5-hd 3-hd 3-½ 3-hd F.Prat 5.60 Essential Quality 126 14 6-hd 7-2 6-1 4-2 4-2 4-4½ L.Saez 2.90 O Besos 126 6 12-1 11-1 9-hd 7-1½ 5-2½ 5-2¾ M.Pedroza 41.70 Midnight Bourbon 126 10 11-½ 12-1 14-hd 11-hd 8-hd 6-nk M.Smith 13.20 Keepmeinmind 126 4 19 19 19 13-½ 11-hd 7-2 D.Cohen 49.00 Helium 126 12 3-1 4-2 4-1 6-1 7-1½ 8-nk J.Leparoux 38.10 Known Agenda 126 1 17-½ 16-hd 13-½ 15-hd 12-2 9-no I.Ortiz, Jr. 9.90 Highly Motivated 126 16 9-1 8-½ 8-1 5-hd 6-hd 10-1¾ J.Castellano 10.70 Sainthood 126 5 8-1 6-hd 7-½ 8-½ 9-½ 11-hd C.Lanerie 43.40 Like the King 126 2 14-½ 13-½ 12-½ 9-hd 10-1 12-3¼ D.Van Dyke 49.90 Bourbonic 126 19 18-½ 18-2½ 17-½ 18-hd 15-1½ 13-¾ K.Carmouche 30.40 Hidden Stash 126 13 16-1½ 17-2 15-½ 14-hd 14-½ 14-1½ R.Bejarano 39.40 Brooklyn Strong 126 3 15-½ 14-1 16-½ 17-1½ 16-½ 15-1½ U.Rispoli 43.50 Super Stock 126 17 7-1 9-½ 11-1 10-hd 13-½ 16-4½ R.Santana Jr. 33.90 Rock Your World 126 15 10-½ 10-1½ 10-hd 12-hd 17-2½ 17-8 J.Rosario 4.70 Dynamic One 126 11 13-1 15-1 18-1 19 18-4 18-33 J.Ortiz 45.30 Soup and Sandwich 126 18 2-1 2-1½ 2-1 16-1 19 19 T.Gaffalione 26.90

___

8 (8) Medina Spirit 26.20 12.00 7.60 7 (7) Mandaloun 23.00 13.40 9 (9) Hot Rod Charlie 5.20

___

$0.2 Pick 6 Jackpot (4-2/3-5-4-3/5-8) 6 Correct Paid $1,363.90.

Pick 6 (OAKS/DERBY 2-7-10-4-4-3/5-8) 6 Correct Paid $2,143.80

5 Correct Paid $22.20.

$0.5 Pick 5 (2/3-5-4-3/5-8) 5 Correct Paid $2,974.85.

$0.5 Pick 4 (5-4-3/5-8) 4 Correct Paid $708.15.

$0.5 Pick 3 (OAKS/FRSTR/DERBY 10-5-8) 3 Correct Paid $109.10.

$0.5 Pick 3 (OAKS/FRSTR/DERBY 10-3-8) 3 Correct Paid $51.85.

$0.5 Pick 3 (4-5-8) 3 Correct Paid $163.05.

$0.5 Pick 3 (4-3-8) 3 Correct Paid $73.15

Future Wager (POOL 1 – 24) paid $4.60

Future Wager (POOL 2 – 14) paid $51.40

Future Wager (POOL 3 – 15) paid $53.00

Future Wager (POOL 4 – 15) paid $81.00

Future Wager (POOL 5 – 15) paid $28.80

Future Wager (SIRE EXACTA 1 – 24-12) paid $60.40

Future Wager (SIRE POOL 1 – 24) paid $12.00

$1 Superfecta (8-7-9-14) paid $9,456.40

$1 Super High Five (8-7-9-14-6) paid $296,769.60

$0.5 Trifecta (8-7-9) paid $848.45

$1 Daily Double (3-8) paid $26.40

$1 Daily Double (5-8) paid $62.60

$1 Daily Double (OAKS/DERBY 10-8) paid $47.90

Exacta (8-7) paid $503.60

Future Wager (EXACTA POOL 1 – 24-7) paid $123.80

Future Wager (EXACTA POOL 2 – 14-13) paid $3,254.46

Future Wager (EXACTA POOL 3 – 15-14) paid $1,543.00

Future Wager (EXACTA POOL 4 – 15-14) paid $859.80

Future Wager (EXACTA POOL 5 – 15-14) paid $1,774.00

Trainer: Bob Baffert

Winner: DK B/ C, 3, by Protonico-Mongolian Changa

Scratched: King Fury.

