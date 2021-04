Korn Ferry Tour MGM Resort Championship Par Scores

Thursday At Paiute Golf Resort Las Vegas Purse: $600,000 Sun Mountain Course Yardage: 7,112; Par: 72 First Round Kevin Dougherty…

Thursday At Paiute Golf Resort Las Vegas Purse: $600,000 Sun Mountain Course Yardage: 7,112; Par: 72 First Round

Kevin Dougherty 31-35_66 -6

Sam Saunders 31-36_67 -5

Adam Svensson 34-34_68 -4

Max Greyserman 35-33_68 -4

Drew Weaver 34-34_68 -4

Peter Uihlein 35-33_68 -4

Augusto Núñez 36-32_68 -4

Harry Hall 33-35_68 -4

Davis Riley 39-30_69 -3

John Chin 32-37_69 -3

Taylor Moore 36-33_69 -3

Chad Ramey 35-34_69 -3

Julián Etulain 33-36_69 -3

Jamie Lovemark 36-33_69 -3

Brett Coletta 36-33_69 -3

Callum Tarren 36-33_69 -3

Justin Suh 34-35_69 -3

Dan McCarthy 36-34_70 -2

Tommy Gainey 35-35_70 -2

Seamus Power 36-34_70 -2

Tom Whitney 33-37_70 -2

Mark Blakefield 35-35_70 -2

Andrew Novak 34-36_70 -2

Dawie van der Walt 36-34_70 -2

Tyrone Van Aswegen 34-36_70 -2

Grant Hirschman 35-35_70 -2

Greg Yates 35-35_70 -2

David Lipsky 34-36_70 -2

Ryan McCormick 34-36_70 -2

John VanDerLaan 34-36_70 -2

Alex Chiarella 36-34_70 -2

Sahith Theegala 34-36_70 -2

Luke Kwon 36-34_70 -2

Johnson Wagner 36-35_71 -1

Aaron Baddeley 34-37_71 -1

Nick Hardy 37-34_71 -1

Rick Lamb 36-35_71 -1

Jonas Blixt 36-35_71 -1

Ryan Blaum 34-37_71 -1

Kyle Reifers 33-38_71 -1

Wes Roach 36-35_71 -1

Seth Reeves 34-37_71 -1

Patrick Fishburn 35-36_71 -1

Erik Barnes 35-36_71 -1

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.