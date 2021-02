PGA Tour Genesis Invitational Scores

Sunday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $9.3 million Yardage: 7,040; Par: 71 Final Round Individual FedEx Cup…

Sunday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $9.3 million Yardage: 7,040; Par: 71 Final Round Individual FedEx Cup Points in parentheses Max Homa wins playoff on second hole

Max Homa (550), $1,674,000 66-70-70-66_272

Tony Finau (315), $1,013,700 71-67-70-64_272

Sam Burns (200), $641,700 64-66-74-69_273

Cameron Smith (140), $455,700 69-68-71-67_275

Matthew Fitzpatrick (105), $344,100 66-71-69-71_277

Viktor Hovland (105), $344,100 71-69-70-67_277

Jon Rahm (105), $344,100 70-69-72-66_277

Wyndham Clark (81), $262,725 67-69-73-69_278

Dustin Johnson (81), $262,725 68-67-71-72_278

Matt Jones (81), $262,725 67-72-69-70_278

Francesco Molinari (81), $262,725 68-73-70-67_278

Talor Gooch (65), $197,625 68-71-69-71_279

Alex Noren (65), $197,625 67-70-71-71_279

Patrick Rodgers (65), $197,625 71-69-70-69_279

Patrick Cantlay (55), $151,125 67-70-71-72_280

James Hahn (55), $151,125 74-66-71-69_280

Xander Schauffele (55), $151,125 71-69-71-69_280

Jordan Spieth (55), $151,125 68-68-73-71_280

Will Zalatoris, $151,125 69-69-75-67_280

Rickie Fowler (45), $101,835 70-71-73-67_281

Branden Grace (45), $101,835 71-69-70-71_281

Matthew NeSmith (45), $101,835 70-70-73-68_281

C.T. Pan (45), $101,835 71-70-72-68_281

Scottie Scheffler (45), $101,835 67-74-74-66_281

Nick Taylor (45), $101,835 72-69-71-69_281

Jim Furyk (34), $67,890 69-70-74-69_282

Lanto Griffin (34), $67,890 69-71-74-68_282

Adam Hadwin (34), $67,890 71-71-70-70_282

Scott Harrington (34), $67,890 71-66-75-70_282

Andrew Landry (34), $67,890 69-69-72-72_282

Cameron Tringale (34), $67,890 69-71-73-69_282

Bo Hoag (25), $51,925 73-68-73-69_283

Mackenzie Hughes (25), $51,925 69-71-74-69_283

Jason Kokrak (25), $51,925 67-68-74-74_283

Marc Leishman (25), $51,925 69-73-73-68_283

Andrew Putnam (25), $51,925 71-71-73-68_283

Kyle Stanley (25), $51,925 70-71-71-71_283

Tyler Duncan (18), $40,455 69-70-75-70_284

Russell Henley (18), $40,455 69-72-73-70_284

Brooks Koepka (18), $40,455 68-70-77-69_284

Kevin Na (18), $40,455 70-72-72-70_284

Adam Scott (18), $40,455 69-73-76-66_284

Wesley Bryan (12), $28,179 69-70-78-68_285

Cameron Davis (12), $28,179 71-69-77-68_285

Brian Harman (12), $28,179 72-69-71-73_285

Collin Morikawa (12), $28,179 73-69-70-73_285

Sebastián Muñoz (12), $28,179 68-71-76-70_285

Joaquin Niemann (12), $28,179 67-68-78-72_285

J.T. Poston (12), $28,179 74-68-72-71_285

Brendan Steele (12), $28,179 71-69-74-71_285

Sepp Straka (12), $28,179 70-71-73-71_285

Charley Hoffman (7), $22,153 69-72-74-71_286

Tom Hoge (7), $22,153 72-69-73-72_286

Danny Lee (7), $22,153 72-70-72-72_286

Tyler McCumber (7), $22,153 67-68-77-74_286

Kevin Streelman (7), $22,153 72-66-75-73_286

J.B. Holmes (6), $21,297 70-69-75-73_287

Nate Lashley (6), $21,297 73-68-75-71_287

Richy Werenski (6), $21,297 70-71-76-70_287

Keegan Bradley (6), $20,832 68-74-75-71_288

Brian Gay (6), $20,832 72-69-77-70_288

Charl Schwartzel (5), $20,460 75-67-73-74_289

Harold Varner III (5), $20,460 70-72-77-70_289

Scott Piercy (5), $20,088 73-67-75-75_290

Matthew Wolff (5), $20,088 71-70-77-72_290

Kyoung-Hoon Lee (4), $19,809 70-72-79-72_293

Sung Kang (4), $19,623 71-68-83-72_294

