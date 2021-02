PGA Tour Genesis Invitational Scores

Saturday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $9.3 million Yardage: 7,040; Par: 71 Third Round Suspended due to…

Saturday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $9.3 million Yardage: 7,040; Par: 71 Third Round Suspended due to darkness

Sam Burns 64-66_130

Matthew Fitzpatrick 66-71_137

Wyndham Clark 67-69_136

Dustin Johnson 68-67_135

Max Homa 66-70_136

Patrick Cantlay 67-70_137

Matt Jones 67-72-69_208

Talor Gooch 68-71-69_208

Tony Finau 71-67-70_208

Alex Noren 67-70_137

Jason Kokrak 67-68_135

Cameron Smith 69-68_137

Jordan Spieth 68-68_136

Tyler McCumber 67-68_135

Viktor Hovland 71-69-70_210

Patrick Rodgers 71-69-70_210

Branden Grace 71-69-70_210

Andrew Landry 69-69-72_210

James Hahn 74-66-71_211

Xander Schauffele 71-69-71_211

Jon Rahm 70-69-72_211

Francesco Molinari 68-73-70_211

Collin Morikawa 73-69_142

Joaquin Niemann 67-68_135

Brian Harman 72-69-71_212

Nick Taylor 72-69-71_212

Kyle Stanley 70-71-71_212

Adam Hadwin 71-71-70_212

Scott Harrington 71-66_137

Cameron Tringale 69-71-73_213

Matthew NeSmith 70-70-73_213

Jim Furyk 69-70-74_213

C.T. Pan 71-70-72_213

Kevin Streelman 72-66-75_213

Will Zalatoris 69-69-75_213

Kevin Na 70-72_142

Marc Leishman 69-73_142

J.T. Poston 74-68_142

Mackenzie Hughes 69-71-74_214

Lanto Griffin 69-71-74_214

Brendan Steele 71-69-74_214

Tom Hoge 72-69-73_214

Rickie Fowler 70-71-73_214

Russell Henley 69-72-73_214

Tyler Duncan 69-70-75_214

Bo Hoag 73-68-73_214

Sepp Straka 70-71-73_214

J.B. Holmes 70-69-75_214

Danny Lee 72-70_142

Scott Piercy 73-67-75_215

Scottie Scheffler 67-74-74_215

Charley Hoffman 69-72-74_215

Sebastián Muñoz 68-71-76_215

Andrew Putnam 71-71-73_215

Brooks Koepka 68-70-77_215

Charl Schwartzel 75-67_142

Nate Lashley 73-68-75_216

Cameron Davis 71-69-77_217

Wesley Bryan 69-70-78_217

Richy Werenski 70-71-76_217

Harold Varner III 70-72_142

Adam Scott 69-73_142

Keegan Bradley 68-74_142

Brian Gay 72-69-77_218

Matthew Wolff 71-70-77_218

Kyoung-Hoon Lee 70-72_142

Sung Kang 71-68-83_222

