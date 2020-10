French Open Results

The Associated Press

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Rolan Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Thiago Monteiro, Brazil, def. Marcos Giron, United States, 7-6 (5), 6-4, 6-1.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-6 (2), 6-3, 7-5.

Cristian Garin (20), Chile, def. Marc Polmans, Australia, 6-7 (5), 6-2, 7-6 (3), 6-4.

Karen Khachanov (15), Russia, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-1, 6-7 (4), 7-6 (7), 7-6 (2).

Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, def. Andrej Martin, Slovakia, 6-4, 7-6 (5), 6-1.

Daniel Altmaier, Germany, def. Jan-Lennard Struff (30), Germany, 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Pablo Carreno Busta (17), Spain, def. Guido Pella, Argentina, 6-3, 6-2, 6-1.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-1, 6-2, 6-2.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Denis Shapovalov (9), Canada, 7-5, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 8-6.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Tennys Sandgren, United States, 6-2, 6-2, 6-3.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-1, 6-4, 6-2.

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Nikola Milojevic, Serbia, 7-5, 2-6, 6-1, 7-6 (4).

Roberto Bautista Agut (10), Spain, def. Attila Balazs, Hungary, 6-3, 6-1, 6-2.

Andrey Rublev (13), Russia, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 7-5, 6-1, 3-6, 6-1.

Kevin Anderson, South Africa, def. Dusan Lajovic (22), Serbia, 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Matteo Berrettini (7), Italy, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-4, 4-6, 6-2, 6-3.

Women’s Singles

Second Round

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Karolina Pliskova (2), Czech Republic, 6-4, 6-2.

Danielle Collins, United States, def. Clara Tauson, Denmark, 6-2, 6-3.

Petra Kvitova (7), Czech Republic, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-3, 6-3.

Aryna Sabalenka (8), Belarus, def. Daria Kasatkina, Russia, 7-6 (6), 6-0.

Sofia Kenin (4), United States, def. Ana Bogdan, Romania, 3-6, 6-3, 6-2.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-4, 3-6, 6-1.

Paula Badosa, Spain, def. Sloane Stephens (29), United States, 6-4, 4-6, 6-2.

Patricia Maria Tig, Romania, def. Christina McHale, United States, 6-4, 6-3.

Ons Jabeur (30), Tunisia, def. Nao Hibino, Japan, 7-6 (4), 6-4.

Clara Burel, France, def. Kaja Juvan, Slovenia, 7-6 (6), 6-2.

Irina Bara, Romania, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 6-1, 4-0, ret.

Laura Siegemund, Germany, def. Julia Goerges, Germany, 1-6, 6-1, 6-3.

Zhang Shuai, China, def. Alize Cornet, France, 6-4, 7-6 (3).

Garbine Muguruza (11), Spain, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Petra Martic (13), Croatia, def. Veronika Kudermetova, Russia, 6-7 (1), 7-5, 6-3.

Fiona Ferro, France, def. Elena Rybakina (14), Kazakhstan, 6-3, 4-6, 6-2.

Men’s Doubles

First Round

Michael Venus, New Zealand, and John Peers (11), Australia, def. Casper Ruud, Norway, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 4-6, 6-3, 6-2.

Horia Tecau, Romania, and Jean-Julien Rojer (12), Netherlands, def. Cristian Garin, Chile, and Pedro Martinez, Spain, 6-1, ret.

Vasek Pospisil, Canada, and Jack Sock, United States, def. Rohan Bopanna, India, and Denis Shapovalov, Canada, 6-2, 6-2.

Men’s Doubles

Second Round

Kevin Krawietz and Andreas Mies (8), Germany, def. Diego Schwartzman and Federico Coria, Argentina, 6-2, 6-0.

Benjamin Bonzi and Antoine Hoang, France, def. Adrian Mannarino and Benoit Paire, France, 6-3, 6-1.

Jurgen Melzer, Austria, and Edouard Roger-Vasselin (15), France, def. Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, 6-4, 5-7, 6-4.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. Daniel Evans, Britain, and Hubert Hurkacz, Poland, 6-2, 6-2.

Nicholas Monroe and Tommy Paul, United States, def. Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (4), Brazil, 7-5, 2-6, 6-3.

Jamie Murray and Neal Skupski (13), Britain, def. Arthur Rinderknech and Manuel Guinard, France, 4-6, 6-4, 7-6 (3).

Women’s Doubles

First Round

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (7), Japan, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Bernarda Pera, United States, 6-0, 6-1.

Miyu Kato, Japan, and Tamara Zidansek, Slovenia, def. Chloe Paquet and Tessah Andrianjafitrimo, France, 6-3, 6-3.

Barbora Strycova, Czech Republic, and Hsieh Su-wei (1), Taiwan, def. Maria Sanchez, United States, and Astra Sharma, Australia, 6-1, 6-4.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Sharon Fichman, Canada, 6-4, 6-1.

Jennifer Brady and Caroline Dolehide, United States, def. Katarina Srebotnik, Slovenia, and Anna-Lena Friedsam, Germany, 5-7, 6-1, 6-2.

Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani (10), Brazil, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 5-7, 6-1, 6-3.

Kaitlyn Christian, United States, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, and Katarina Zavatska, Ukraine, 6-3, 6-2.

Nicole Melichar, United States, and Iga Swiatek, Poland, def. Danka Kovinic, Montenegro, and Xenia Knoll, Switzerland, 6-1, 6-3.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Elixane Lechemia and Elsa Jacquemot, France, 3-6, 6-4, 6-3.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Lucie Hradecka (11), Czech Republic, 6-4, 6-1.

Caty McNally and Coco Gauff (16), United States, def. Aubane Droguet and Selena Janicijevic, France, 6-0, 6-2.

Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Desirae Krawczyk (14), United States, def. Storm Sanders and Ellen Perez, Australia, 6-3, 6-4.

Elise Mertens, Belgium, and Aryna Sabalenka (3), Belarus, def. Raluca-Ioana Olaru and Irina-Camelia Begu, Romania, 6-1, 6-4.

Shelby Rogers, United States, and Cornelia Lister, Sweden, def. Andrea Petkovic, Germany, and Yanina Wickmayer, Belgium, 6-3, 6-1.

Lauren Davis and Sabrina Santamaria, United States, def. Lesley Pattinama Kerkhove and Bibiane Schoofs, Netherlands, 2-6, 6-3, 6-2.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (4), Czech Republic, def. Jessika Ponchet and Clara Burel, France, 6-0, 6-3.

Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos (2), Hungary, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Anna Kalinskaya, Russia, 6-0, 6-4.

