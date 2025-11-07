Live Radio
Sports on TV for Nov. 8 – 9

The Associated Press

November 7, 2025, 7:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Nov. 8

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

FS2 — AFL Postseason: Brisbane at Melbourne, Qualifying Final

11 p.m.

FS2 — AFL Postseason: St. Kilda at Adelaide, Qualifying Final

AUTO RACING

8:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Sprint Race, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

9:55 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: The Portugal Grand Prix – Sprint Race, Algarve International Circuit, Portimao, Portugal

12:55 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

FS1 — Alabama at St. John’s

PEACOCK — Alcorn St. at Minnesota

1:30 p.m.

CW — Western Carolina at Duke

PEACOCK — South Florida vs. George Washington, Uncasville, Conn.

4 p.m.

PEACOCK — Providence vs. Virginia Tech, Uncasville, Conn.

7 p.m.

FOX — Arkansas at Michigan St.

10:30 p.m.

ESPN2 — Oklahoma vs. Gonzaga, Spokane

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — BYU at Texas Tech

ACCN — SMU at Boston College

CBSSN — Temple at Army

ESPN — Georgia at Mississippi St.

ESPN2 — James Madison at Marshall

ESPNU — Southern Miss. at Arkansas St.

FOX — Indiana at Penn St.

SECN — Georgia at Mississippi St. (SkyCast)

TNT — Colorado at West Virginia

TRUTV — Colorado at West Virginia

1 p.m.

BTN — Ohio St. at Purdue

2:30 p.m.

FS1 — Maryland at Rutgers

3:30 p.m.

ABC — Texas A&M at Missouri

ACCN — Syracuse at Miami (Command Center)

CBS — Oregon at Iowa

CBSSN — Duke at UConn

ESPN — Syracuse at Miami

ESPN2 — Kansas at Arizona

FOX — Iowa St. at TCU

4 p.m.

ESPNU — S. Dakota St. at S. Dakota

SECN — Auburn at Vanderbilt

4:30 p.m.

BTN — Washington at Wisconsin

CW — Stanford at North Carolina

6 p.m.

FS1 — Air Force at San Jose St.

7 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

ESPN — Wake Forest at Virginia

ESPN2 — California at Louisville

7:30 p.m.

ABC — LSU at Alabama

CBSSN — Nevada at Utah St.

ESPNU — LSU at Alabama (SkyCast)

NBC — Navy at Notre Dame

PEACOCK — Navy at Notre Dame

SECN — Florida at Kentucky

9 p.m.

FOX — Nebraska at UCLA

9:30 p.m.

FS1 — UNLV at Colorado St.

10 p.m.

CW — Sam Houston St. at Oregon St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Wisconsin at Michigan

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Third Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Final Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

1:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Final Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

HOCKEY (WOMEN’S)

6 p.m.

NHLN — Rivalry Series: U.S. vs. Canada, Buffalo, N.Y.

HORSE RACING

11:30 a.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Atlanta

10:40 p.m.

ESPN — Phoenix at L.A. Clippers

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Czechia vs. Burkina Faso, Group I, Doha, Qatar

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Preston North End at Millwall

9:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: U.S. vs. Tajikistan, Group I, Doha, Qatar

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Coventry City at Stoke City

10 a.m.

USA — English Premier League: Fulham at Everton

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at Sunderland

3 p.m.

NBC — English Premier League: Wolverhampton at Chelsea

6 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Neom (Taped)

6:30 a.m. (Sunday)

CBSSN — Serie A: Sassuolo at Atalanta

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBS — NWSL Playoff: Louisville at Washington, Quarterfinal

1:45 p.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: North Korea vs. Netherlands, Final, Rabat, Morocco

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Semifinals; Athens-ATP & Metz-ATP Semifinals

8 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Singles & Doubles Final; Athens-ATP Final

5:30 a.m. (Sunday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Nov. 9

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: The Portugal Grand Prix, Algarve International Circuit, Portimao, Portugal

11:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: The MSC Cruises Sao Paulo Grand Prix, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — Indiana vs. Marquette, Chicago

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Oklahoma St.

4:30 p.m.

SECN — VMI at Missouri

6:30 p.m.

SECN — Southern Miss. at South Carolina

8:30 p.m.

ESPN — Washington at Baylor

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

CBSSN — Gonzaga at Toledo

3 p.m.

ESPN — Southern Cal at NC State

4:30 p.m.

FS1 — Florida St. at UConn

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Bloomington, Ind.

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. California, Quarterfinal, Cary, N.C.

4 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: North Carolina vs. Virginia, Quarterfinal, Cary, N.C.

6 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. NC State, Quarterfinal, Cary, N.C.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Stanford, Quarterfinal, Cary, N.C.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBSSN — Patriot League Tournament: Army at Boston U., Championship

ESPNU — Atlantic Coast Tournament: Notre Dame vs. Stanford, Championship, Cary, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Michigan St. vs. Washington, Championship, St. Louis

ESPNU — American Athletic Tournament: Rice vs. UTSA, Championship, Lakewood Ranch, Fla.

2:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Vanderbilt, Championship, Pensacola, Fla.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Pittsburgh

4 p.m.

ESPN2 — Utah at Baylor

4:30 p.m.

BTN — Penn St. at Illinois

5 p.m.

ESPN — Tennessee at Kentucky

FIGURE SKATING

2 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 NHL Trophy, Osaka, Japan

GERMAN BASKETBALL LEAGUE

9 a.m.

NBATV — FC Bayern Munich vs. SC Rasta Vechta

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Final Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

HORSE RACING

Noon

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MINOR LEAGUE BASEBALL

8 p.m.

MLBN — 2025 Arizona Fall League Fall Stars Game: American League vs. National League, Scottsdale, Ariz.

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at Long Island

NFL FOOTBALL

9:30 a.m.

NFLN — Atlanta vs. Indianapolis, Berlin

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Miami, Cleveland at N.Y. Jets, New England at Tampa Bay, Jacksonville at Houston

FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Chicago, Baltimore at Minnesota, New Orleans at Carolina

4:05 p.m.

CBS — Arizona at Seattle

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Rams at San Francisco OR Detroit at Washington

8:20 p.m.

NBC — Pittsburgh at L.A. Chargers

PEACOCK — Pittsburgh at L.A. Chargers

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Chicago at Detroit

RUGBY (MEN’S)

4 p.m.

NBC — Autumn International: Scotland vs. New Zealand, Edinburgh, Scotland

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Sassuolo at Atalanta

8:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Portugal vs. Japan, Group B, Doha, Qatar

9 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Aston Villa

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Dundee United

10:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Italy vs. South Africa, Group A, Doha, Qatar

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Manchester City

5 p.m.

FS2 — Canadian Premier League Championship: Cavalry FC at Atletico Ottawa, Final

SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Kansas City, Quarterfinal

3 p.m.

ABC — NWSL Playoff: San Diego at Portland, Quarterfinal

TENNIS

5:30 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — Live ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Monday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

